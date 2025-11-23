शादी से लौट रहे 22 वर्षीय युवक की तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर ईंट के ढेर से टकराई, मौत

जागरण संवाददाता, बगहा। पुलिस जिला के रामनगर - लौरिया मुख्य सड़क पर बरगजवा गांव के समीप अनियंत्रित होकर एक कार सड़क के किनारे रखे ईट में टकरा गई। जिससे उसमें सवार (चालक सह मालिक) एक युवक की मौत घटनास्थल पर ही हो गई।

मृतक की पहचान थाना क्षेत्र के विशुनपुरवा गांव निवासी स्व मुख़्तार देवान का 22 वर्षीय पुत्र इरशाद देवान के रूप में की गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडलीय अस्पताल भेज दिया है।

दो से तीन बजे के बीच की घटना घटना शनिवार रात करीब दो से तीन बजे की है बताया जाता है कि कर पर सवार होकर कुछ लोग किसी शादी समारोह में शरीक होकर लौरिया के तरफ से रामनगर की ओर आ रहे थे। रात के समय और कोहरा था। जबकि कार भी तेज रफ्तार में थी।

अनियंत्रित होकर बरगजवा चौक के समीप सड़क के किनारे रखे ईट से टकरा गई। दुर्घटना इतनी भयानक थी कि कार भी काफी क्षतिग्रस्त हो गया। इसका नक्शा ही बदल गया है। गाड़ी में सवार अन्य लोग फरार स्थानीय लोगों की मानें तो रात में काफी तेज आवाज हुई थी। वहीं इस कार पर सवार अन्य लोग इस घटना के बाद से गाड़ी से उतर कर चुपचाप फरार हो गए। रविवार की सुबह स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। जिसके बाद मौके पर एसआइ राजीव साफी पुलिस बल के साथ पहुंचे।

उक्त स्थल पर काफी भीड़ लग गई। जिससे सड़क भी जाम हो गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडलीय अस्पताल भेज दिया। दुर्घटनाग्रस्त कार हुंडई कंपनी की आइ 10 है। जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर बीआर 22 बी क्यू 1508 है। जो मृतक की बताई जा रही है।

इधर इस घटना के बाद से ही विशुनपुरवा गांव में मृतक के घर मातम का माहौल है। गांव वाले सांत्वना देने के लिए पीड़ित परिवार के घर पहुंच रहे हैं। इरशाद का एक और भाई है। जो विदेश में है। जिसके आने का इंतजार हो रहा है।