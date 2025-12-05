BSEB: 11वीं और नौवीं की परीक्षा को लेकर बिहार बोर्ड ने जारी किए नए निर्देश, ध्यान से पढ़ लें छात्र
बिहार बोर्ड ने 11वीं और 9वीं कक्षा की परीक्षाओं के लिए नए निर्देश जारी किए हैं। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर विस ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, बगहा। बगहा अनुमंडल के सभी विद्यालयों में पढ़ रहे कक्षा 11वीं और कक्षा नौ के छात्रों के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) की ओर से महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है। बोर्ड ने दिसंबर में होने वाली परीक्षाओं को लेकर आधिकारिक पत्र जारी कर निर्देश भेज दिए हैं।
कक्षा 11वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा 15 दिसंबर से 22 दिसंबर तक आयोजित की जाएगी। वहीं. कक्षा नौ की त्रैमासिक परीक्षा 18 दिसंबर से 20 दिसंबर तक चलेगी। बगहा अनुमंडल अंतर्गत सभी स्कूलों में परीक्षा बोर्ड के दिशा-निर्देशों के अनुसार ली जाएगी।
बोर्ड ने पत्र से जानकारी दी है कि परीक्षा में उपयोग होने वाले प्रश्न-पत्र आठ दिसंबर से 12 दिसंबर के बीच गोपनीय रूप से संबंधित वितरण केंद्रों को भेज दिए जाएंगे। इसके बाद इन्हें विद्यालयों तक सुरक्षित तरीके से पहुंचाने की जिम्मेदारी अनुमंडल स्तर के अधिकारियों की होगी।
विद्यालयों को सख्त निर्देश दिया गया है कि परीक्षा शुरू होने से पहले किसी भी परिस्थिति में प्रश्न पत्र नहीं खोले जाएंगे। प्राचार्य व शिक्षकों को परीक्षा की गोपनीयता और सुरक्षा बनाए रखने के लिए सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
बगहा अनुमंडल प्रोजेक्ट बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय पटखौली के प्रधानाध्यापक नागेंद्र प्रसाद सिंह ने छात्रों से अपील की गई है कि वे परीक्षा की तारीखों के अनुसार अपनी तैयारी पूरी कर लें और विद्यालय से मिलने वाली सभी सूचनाओं पर ध्यान दें। बोर्ड द्वारा निर्धारित सभी प्रक्रिया समय पर पूरी की जाएगी ताकि परीक्षा सुचारू रूप से संपन्न हो सके।
