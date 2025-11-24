दुल्हन ने स्टेज पर ही तोड़ दी BPSC टीचर से शादी, दूल्हे की आंखों में देखा तो बोली- मुझसे सच्चाई छिपाई...

जागरण संवाददाता, नरकटियागंज (पश्चिम चंपारण)। जिले के सहोदरा थाना क्षेत्र के बनबैरिया गांव में उस समय हंगामा मच गया, जब वरमाला के दौरान दुल्हन ने दूल्हे की दिव्यांगता का पता चलते ही शादी से इनकार कर दिया।

जानकारी के अनुसार, शिकारपुर थाना क्षेत्र के बैतापुर गांव से बारात बनबैरिया आई थी। दूल्हा बीपीएससी चयनित शिक्षक बताया जाता है, जो नरकटियागंज प्रखंड के बेलवा विद्यालय में कार्यरत है।

ग्रामीणों ने बताया कि शादी समारोह की पूरी तैयारी कर ली गई थी। स्टेज पर वरमाला के लिए जैसे ही दूल्हा-दुल्हन आमने-सामने हुए, लड़की ने देखा कि दूल्हा एक आंख से दिव्यांग है।

यह बात पहले न बताने का आरोप लगाते हुए दुल्हन ने मौके पर ही शादी से इनकार कर दिया। दुल्हन का साफ कहना था कि उसे सच्चाई छिपाकर धोखा दिया गया है।

यहां तक कि उसने परिजनों से कहा कि यदि दबाव बनाया गया तो वह जान भी दे देगी। शादी टूटने के बाद दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक और धक्का-मुक्की की स्थिति बन गई। दहेज में दिए गए सामान वापस दिलाने को लेकर दुल्हन पक्ष ने बारात को कुछ देर तक रोक भी लिया।