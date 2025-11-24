Language
    दुल्हन ने स्टेज पर ही तोड़ दी BPSC टीचर से शादी, दूल्हे की आंखों में देखा तो बोली- मुझसे सच्चाई छिपाई...

    By Prabhat MishraEdited By: Rajat Mourya
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 10:01 PM (IST)

    पश्चिम चंपारण के बनबैरिया गांव में वरमाला के समय दुल्हन ने दूल्हे की एक आंख से दिव्यांगता देखते ही शादी से इनकार कर दिया। दुल्हन ने धोखे का आरोप लगाया और आत्महत्या की धमकी तक दी। दोनों पक्षों में झड़प हुई, दहेज का सामान वापस लेने पर बारात रोकी गई। पुलिस ने पहुंचकर स्थिति संभाली और बरात वापस भेजी। कोई लिखित शिकायत नहीं हुई।

    Hero Image

    स्टेज पर बैठे दूल्हा दुल्हन। सौ. ग्रामीण

    जागरण संवाददाता, नरकटियागंज (पश्चिम चंपारण)। जिले के सहोदरा थाना क्षेत्र के बनबैरिया गांव में उस समय हंगामा मच गया, जब वरमाला के दौरान दुल्हन ने दूल्हे की दिव्यांगता का पता चलते ही शादी से इनकार कर दिया।

    जानकारी के अनुसार, शिकारपुर थाना क्षेत्र के बैतापुर गांव से बारात बनबैरिया आई थी। दूल्हा बीपीएससी चयनित शिक्षक बताया जाता है, जो नरकटियागंज प्रखंड के बेलवा विद्यालय में कार्यरत है।

    ग्रामीणों ने बताया कि शादी समारोह की पूरी तैयारी कर ली गई थी। स्टेज पर वरमाला के लिए जैसे ही दूल्हा-दुल्हन आमने-सामने हुए, लड़की ने देखा कि दूल्हा एक आंख से दिव्यांग है।

    यह बात पहले न बताने का आरोप लगाते हुए दुल्हन ने मौके पर ही शादी से इनकार कर दिया। दुल्हन का साफ कहना था कि उसे सच्चाई छिपाकर धोखा दिया गया है।

    यहां तक कि उसने परिजनों से कहा कि यदि दबाव बनाया गया तो वह जान भी दे देगी। शादी टूटने के बाद दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक और धक्का-मुक्की की स्थिति बन गई। दहेज में दिए गए सामान वापस दिलाने को लेकर दुल्हन पक्ष ने बारात को कुछ देर तक रोक भी लिया।

    घटना की सूचना मिलते ही प्रभारी थानाध्यक्ष विकास कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और समझाकर स्थिति को नियंत्रित किया। बाद में बारात को वापस भेज दिया गया। पुलिस ने बताया कि मामले में अब तक किसी भी पक्ष ने कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई है।