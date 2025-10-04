Language
    बीजेपी सांसद को प्रशांत किशोर ने कहा ‘पेट्रोल चोर’, पीके पर 125 करोड़ का मानहानि मुकदमा

    By Sunil Tiwari Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 05:39 PM (IST)

     जागरण संवाददाता, बेतिया। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर और पश्चिम चंपारण के भाजपा सांसद डॉ संजय जायसवाल के बीच आरोप प्रत्यारोप के बीच सांसद डॉ. जायसवाल ने प्रशांत किशोर पर झूठे आरोप लगाने का आरोप लगाते हुए उनके विरुद्ध 125 करोड के मानहानि का दीवानी वाद न्यायालय में दायर कराया है।

    यह वाद पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता अमरेन्द्र नाथ वर्मा तथा बेतिया व्यवहार न्यायालय के अधिवक्ता राजेश रंजन, विवेक बिहारी व राजन चतुर्वेदी, चंद्रिका प्रसाद कुशवाहा ने शनिवार को दायर किया। दायर मुकदमे की सुनवाई बुधवार को होने की संभावना है।

    सांसद को कहा प्रट्रोल चोर

    पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता अमरेंद्र नाथ वर्मा ने बताया कि जनसुराज के प्रशांत किशोर ने पश्चिम चंपारण के सांसद डॉ संजय जायसवाल पर बेतिया आगमन के दौरान के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी करते हुए उन्हें पेट्रोल पंप के व्यावसायिक लाभ के लिए छावनी फ्लाईओवर का एलाइनमेंट बदलने का आरोप लगाया था।

    गलत बयानबाजी पर डॉ जायसवाल ने प्रशांत किशोर पर लीगल नोटिस भेजा तो इसका उत्तर देते हुए उक्त पेट्रोल पंप को उनके भाई का होना स्वीकार किया था। फिर उसी पेट्रोल पंप के बेतिया नगर निगम को पेट्रोल- डीजल आपूर्ति में कथित घोटाले का आरोप सांसद पर लगाते हुए उन्हें पेट्रोल चोर तक कहा।

    इतना ही नहीं इस आशय का पोस्टर लगाकर उन्हें बार-बार अपमानित करने का कार्य किया। लीगल नोटिस के अनुसार सांसद ने न्यायालय में वाद दायर किया है।