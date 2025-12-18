Language
    ईंट भट्ठे पर मजदूरी करने वाली विवाहिता का शव फंदे से लटका मिला, आत्महत्या या हत्या की जांच में जुटी पुलिस

    By Abu Sabir Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 04:09 PM (IST)

    बगहा के चौतरवा थाना क्षेत्र में एक विवाहिता का शव ईंट भट्ठे पर फंदे से लटका मिला। मृतका की पहचान पार्वती देवी के रूप में हुई है, जो उत्तर प्रदेश की रह ...और पढ़ें

    विवाहिता का शव फंदे से लटका मिला

    संवाद सहयोगी, बगहा। चौतरवा थाना क्षेत्र अंतर्गत कोल्हुआ गांव स्थित रॉयल ईंट उद्योग में गुरुवार को एक 25 वर्षीय विवाहिता का शव फंदा से लटका हुआ पाया गया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडलीय अस्पताल भेज दिया है।

    मृतका की पहचान उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के थाना बरखेड़ा अंतर्गत गांव प्रताप डांडी निवासी अंकित कुमार की पत्नी पार्वती देवी (25) के रूप में की गई है।

    पति के साथ करती थी मजदूरी

    बताया जा रहा है कि पार्वती देवी अपने पति के साथ पिछले करीब 15 दिनों से चौतरवा थाना क्षेत्र के कोल्हुआ स्थित रॉयल ईंट उद्योग में मजदूरी कर रही थी।

    मृतका के पति अंकित कुमार ने बताया कि गुरुवार की अहले सुबह सब कुछ सामान्य था। पत्नी ने उन्हें खाना खिलाया, जिसके बाद वे चिमनी में काम पर चले गए। इसी दौरान सुबह करीब दस बजे दूध देने आए व्यक्ति ने उन्हें सूचना दी कि उनकी पत्नी ने फांसी लगा ली है। 

    आत्महत्या या हत्या की जांच में जुटी पुलिस

    जानकारी मिलते ही वह घटनास्थल पर पहुंचे, जहां पत्नी को फंदे से लटका हुआ पाया। दंपती का डेढ़ साल का एक पुत्र भी है, जो मां की मौत के बाद बेसहारा हो गया है। घटना के बाद से स्वजन का रो-रोकर बुरा हाल है। आसपास के लोग भी इस घटना से स्तब्ध हैं और तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं।

    मामले में चौतरवा थानाध्यक्ष राहुल कुमार ने बताया कि घटना की गंभीरता को देखते हुए विशेष टीम गठित कर जांच कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि फिलहाल मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। यह आत्महत्या है या इसके पीछे कोई अन्य कारण अथवा साजिश है। इसका पर्दाफाश उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही होगा। पुलिस ने मृतका के मायके पक्ष को भी सूचना दे दी है।