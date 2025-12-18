ईंट भट्ठे पर मजदूरी करने वाली विवाहिता का शव फंदे से लटका मिला, आत्महत्या या हत्या की जांच में जुटी पुलिस

संवाद सहयोगी, बगहा। चौतरवा थाना क्षेत्र अंतर्गत कोल्हुआ गांव स्थित रॉयल ईंट उद्योग में गुरुवार को एक 25 वर्षीय विवाहिता का शव फंदा से लटका हुआ पाया गया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडलीय अस्पताल भेज दिया है।

मृतका की पहचान उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के थाना बरखेड़ा अंतर्गत गांव प्रताप डांडी निवासी अंकित कुमार की पत्नी पार्वती देवी (25) के रूप में की गई है। पति के साथ करती थी मजदूरी बताया जा रहा है कि पार्वती देवी अपने पति के साथ पिछले करीब 15 दिनों से चौतरवा थाना क्षेत्र के कोल्हुआ स्थित रॉयल ईंट उद्योग में मजदूरी कर रही थी। मृतका के पति अंकित कुमार ने बताया कि गुरुवार की अहले सुबह सब कुछ सामान्य था। पत्नी ने उन्हें खाना खिलाया, जिसके बाद वे चिमनी में काम पर चले गए। इसी दौरान सुबह करीब दस बजे दूध देने आए व्यक्ति ने उन्हें सूचना दी कि उनकी पत्नी ने फांसी लगा ली है।

आत्महत्या या हत्या की जांच में जुटी पुलिस जानकारी मिलते ही वह घटनास्थल पर पहुंचे, जहां पत्नी को फंदे से लटका हुआ पाया। दंपती का डेढ़ साल का एक पुत्र भी है, जो मां की मौत के बाद बेसहारा हो गया है। घटना के बाद से स्वजन का रो-रोकर बुरा हाल है। आसपास के लोग भी इस घटना से स्तब्ध हैं और तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं।