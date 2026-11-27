संवाद सहयोगी, नरकटियागंज (पश्चिम चंपारण)। अयोध्या से जनकपुर के बीच चलने वाली सरयू-कमला एक्सप्रेस में फ्लाइट की तरह लगेज पर भी टैक्स लगेगा। लगेज के लिए सीमा तय की गई है।

अधिकतम दो सामान ले जाने की अनुमति

पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया है कि प्रत्येक यात्री को अधिकतम दो सामान ले जाने की अनुमति होगी। प्रथम वातानुकूलित श्रेणी में 70 किलोग्राम, द्वितीय वातानुकूलित श्रेणी में 50 किलोग्राम तथा तृतीय वातानुकूलित और शयनयान श्रेणी में 40-40 किलोग्राम सामान ले जाने की छूट दी गई है।

निर्धारित निशुल्क सीमा से अधिक वजन का सामान ले जाने पर रेलवे के नियमानुसार अतिरिक्त शुल्क देना होगा।पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी की ओर से जारी पत्र के अनुसार, प्रत्येक यात्री को अधिकतम दो सामान ले जाने की अनुमति होगी।