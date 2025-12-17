Language
    West Champaran: तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने साइकिल सवार को रौंदा, बुजुर्ग की एक आंख बाहर निकली

    By Abu Sabir Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 03:27 PM (IST)

    बगहा-भैरोगंज मुख्य पथ पर मंगलवार देर शाम एक सड़क दुर्घटना में साइकिल सवार बुजुर्ग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने साइकिल में जोरदार ठ ...और पढ़ें

    Hero Image

    संवाद सहयोगी, बगहा। बगहा-भैरोगंज मुख्य पथ पर मंगलवार देर शाम एक सड़क दुर्घटना में साइकिल सवार बुजुर्ग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। यह घटना भैरोगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुई, जहां तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने सामने से आ रही साइकिल में जोरदार ठोकर मार दी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    टक्कर इतनी भीषण थी कि साइकिल सवार सड़क पर गिर पड़े और बुरी तरह घायल हो गए। उसकी एक आंख बाहर निकल गई। घायल की पहचान भैरोगंज थाना क्षेत्र के हरपुर निवासी 60 वर्षीय बलराम दास के रूप में की गई है।

    प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसे में बलराम दास की बाईं आंख बाहर निकल गई, जबकि सिर और चेहरे पर गंभीर चोटें आईं। दुर्घटना के बाद घटनास्थल पर अफरातफरी मच गई और आसपास के लोग मौके पर जुट गए।

    स्थानीय लोगों की मदद से घायल को तत्काल अनुमंडलीय अस्पताल बगहा पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए जीएमसीएच बेतिया रेफर कर दिया।

    वहीं, हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और ट्रैक्टर की पहचान कर चालक की तलाश की जा रही है।

    स्थानीय लोगों ने बगहा-भैरोगंज मुख्य पथ पर तेज रफ्तार वाहनों पर नियंत्रण, पुलिस गश्ती बढ़ाने और सड़क सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम की मांग की है। लोगों का कहना है कि यह सिंगल रोड होने के कारण आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन अब तक ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं।