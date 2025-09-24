Bihar Road Accident: सड़क के किनारे टहल रही महिला और बच्ची को ट्रैक्टर ने रौंदा, चालक को ग्रामीणों ने पकड़ा

बेतिया में भारत-नेपाल सीमा सड़क पर तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने दो महिलाओं को रौंद दिया जिससे उनकी मौत हो गई। मृतकों में एक छह वर्षीय बच्ची और एक 35 वर्षीय महिला शामिल हैं। घटना भंगहा थाना क्षेत्र के नगरदेही गांव के पास हुई। ग्रामीणों ने ट्रैक्टर चालक को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया है।

जागरण संवाददाता, बेतिया। भारत नेपाल सीमा सड़क पर भंगहा थाना क्षेत्र के नगरदेही गांव के समीप बुधवार की सुबह टहल रही महिलाओं में से दो को तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्राली ने रौंद दिया। सूचना पर पहुंचे परिजन घायल होकर सड़क पर गिरी चंद्रप्रकाश पासवान की छह वर्षीय पुत्री आरती कुमारी और हरिशंकर प्रसाद की पत्नी निर्मला देवी (35 वर्ष)को इलाज के लिए इनरवा बाजार ले गये। जहां चिकित्सक ने दोनों को प्राथमिक उपचार के बाद बेतिया रेफर कर दिया गया।

जीएमसीएच पहुंचते ही दोनों की मौत हो गयी । हालांकि दोनों को रौदने के बाद चालक ट्रैक्टर ट्राली छोड़कर भाग रहा था। ग्रामीणों ने उसे खदेड़ कर पकड़ लिया और जमकर धुनाई करने के बाद पुलिस के हवाले कर दी।

तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने रौंदा भंगहा थानाध्यक्ष रौशन कुमार ने बताया कि चालक सहित धान लदे ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर थाना लाया गया है। वहीं मृतक बच्ची और महिला का पोस्टमार्टम जीएमसीएच में कराया जा रहा है । मृतकों के परिजन के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।

ग्रामीणों ने बताया कि गांव की महिलाएं प्रतिदिन सुबह में भारत नेपाल सीमा सड़क के किनारे टहलती हैं। रोज की तरह यह भी टहलने के लिए गई थी। इसी दौरान भंगहा की ओर से धान लगा ट्रैक्टर ट्रॉली तेज रफ्तार में आया और दोनों को रौद दिया।