सीएम नीतीश कुमार की पार्टी में चुनाव से ठीक पहले सतह पर आया असंतोष, पश्चिम चंपारण में इस वजह से नाराजगी

जागरण संवाददाता, बेतिया(पश्चिम चंपारण)। Bihar Assembly Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दोनों चरणों के लिए भले ही नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई हो, लेकिन असंतोष की भावना अब भी कई रूपों में सामने आ रही है। सीएम नीतीश कुमार की पार्टी भी इससे अछूत नहीं है।

नगर के एक निजी विवाह भवन के सभागार में बुधवार को जिला जदयू कार्यकारिणी की एक बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष शत्रुध्न प्रसाद ने की।

सर्वसम्मति से जिले के सभी एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार प्रसार करने का निर्णय लिया गया। वहीं जदयू की ओर से कम संख्या में प्रत्याशियों के उतारे जाने का विरोध किया गया।

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी को लेकर बैठक करते जदयू नेता। जागरण

इसको लेकर कार्यकारिणी के सदस्यों ने पार्टी की सीट नहीं बढ़ने को लेकर काफी रोष व्यक्त किया। अंत में सभी ने जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में एनडीए के प्रत्याशियों को जिताने का संकल्प लिया।

बैठक का संचालन जिला उपाध्यक्ष विजय राउत ने किया। कार्यक्रम को सभी प्रखंड अध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष शंभु गुप्ता, अनिल कुमार झा, नंद किशोर चौधरी, श्रीमान मिश्रा, दीपक सिंह दीपू, प्रभू कुशवाहा, शंभू कुशवाहा, कृष्णा कुशवाहा आदि ने संबोधित किया।

यूं तो बैठक का समापन इस संकल्प के साथ हुआ कि एनडीए के प्रत्याशियों को विजयी दिलाने के लिए सभी एकजुट हो कर काम करेंगे।

बावजूद इस असंतोष के साथ बेहतर कार्य करने के लिए सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को प्रेरित करने की चुनौती वरीय नेताओं के सामने होगी। वे इसमें कितने सफल हो पाएंगे यह आगामी 14 नवंबर को ही पता चल सकेगा।

पश्चिम चंपारण में इन सीटों पर होने हैं चुनाव

वाल्मीकि नगर (Valmikinagar)

रामनगर (Ramnagar) (SC)

नरकटियागंज (Narkatiaganj)

बगहा (Bagaha)

लौरिया (Lauriya)

नौतन (Nautan)

चनपटिया (Chanpatia)

बेतिया (Bettiah)

सिकटा (Sikta)

एनडीए में इस तरह है सीटों का बंटवारा

सीट दल

वाल्मीकि नगर JDU

रामनगर (SC) BJP

नरकटियागंज BJP

बगहा BJP

लौरिया BJP

नौतन BJP

चनपटिया BJP

बेतिया BJP

सिकटा JDU