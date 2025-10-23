Language
    सीएम नीतीश कुमार की पार्टी में चुनाव से ठीक पहले सतह पर आया असंतोष, पश्चिम चंपारण में इस वजह से नाराजगी

    By Shashi Mishra Edited By: Ajit kumar
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 01:34 PM (IST)

    Bihar Assembly Election 2025: बेतिया में जदयू कार्यकारिणी की बैठक में एनडीए प्रत्याशियों को समर्थन देने का फैसला हुआ। जिलाध्यक्ष शत्रुध्न प्रसाद की अध्यक्षता में हुई बैठक में कम सीटों पर प्रत्याशी उतारने को लेकर नाराजगी जताई गई। सदस्यों ने पार्टी की सीटें नहीं बढ़ने पर रोष व्यक्त किया और एनडीए प्रत्याशियों को जिताने का संकल्प लिया। बैठक का संचालन विजय राउत ने किया।

    Hero Image

    यह तस्वीर जागरण आर्काइव से ली गई है।

    जागरण संवाददाता, बेतिया(पश्चिम चंपारण)। Bihar Assembly Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दोनों चरणों के लिए भले ही नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई हो, लेकिन असंतोष की भावना अब भी कई रूपों में सामने आ रही है। सीएम नीतीश कुमार की पार्टी भी इससे अछूत नहीं है।

    नगर के एक निजी विवाह भवन के सभागार में बुधवार को जिला जदयू कार्यकारिणी की एक बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष शत्रुध्न प्रसाद ने की।

    सर्वसम्मति से जिले के सभी एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार प्रसार करने का निर्णय लिया गया। वहीं जदयू की ओर से कम संख्या में प्रत्याशियों के उतारे जाने का विरोध किया गया।

    JDU meeting west champaran

    बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी को लेकर बैठक करते जदयू नेता। जागरण 

    इसको लेकर कार्यकारिणी के सदस्यों ने पार्टी की सीट नहीं बढ़ने को लेकर काफी रोष व्यक्त किया। अंत में सभी ने जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में एनडीए के प्रत्याशियों को जिताने का संकल्प लिया।

    बैठक का संचालन जिला उपाध्यक्ष विजय राउत ने किया। कार्यक्रम को सभी प्रखंड अध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष शंभु गुप्ता, अनिल कुमार झा, नंद किशोर चौधरी, श्रीमान मिश्रा, दीपक सिंह दीपू, प्रभू कुशवाहा, शंभू कुशवाहा, कृष्णा कुशवाहा आदि ने संबोधित किया।

    यूं तो बैठक का समापन इस संकल्प के साथ हुआ कि एनडीए के प्रत्याशियों को विजयी दिलाने के लिए सभी एकजुट हो कर काम करेंगे।

    बावजूद इस असंतोष के साथ बेहतर कार्य करने के लिए सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को प्रेरित करने की चुनौती वरीय नेताओं के सामने होगी। वे इसमें कितने सफल हो पाएंगे यह आगामी 14 नवंबर को ही पता चल सकेगा।

    पश्चिम चंपारण में इन सीटों पर होने हैं चुनाव

    वाल्मीकि नगर (Valmikinagar)
    रामनगर (Ramnagar) (SC)
    नरकटियागंज (Narkatiaganj)
    बगहा (Bagaha)
    लौरिया (Lauriya)
    नौतन (Nautan)
    चनपटिया (Chanpatia)
    बेतिया (Bettiah)
    सिकटा (Sikta)

    एनडीए में इस तरह है सीटों का बंटवारा

    सीट दल
    वाल्मीकि नगर JDU
    रामनगर (SC) BJP
    नरकटियागंज BJP
    बगहा BJP
    लौरिया BJP
    नौतन BJP
    चनपटिया BJP
    बेतिया BJP
    सिकटा JDU