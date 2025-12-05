Language
    अवैध बालू खनन पर लौकरिया पुलिस की कार्रवाई, दो ट्रॉली समेत एक ट्रैक्टर जब्त

    By Arjun Kumar Jaiswal Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 02:18 PM (IST)

    लौकरिया थाना क्षेत्र में अवैध बालू खनन की गुप्त सूचना पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक स्वराज ट्रैक्टर-ट्रॉली और एक अन्य बालू लदी ट्रॉली जब्त क ...और पढ़ें

    पुलिस ने ट्रैक्टर-ट्रॉली किया जब्त। (जागरण)

    संवाद सूत्र, हरनाटांड़। लौकरिया थाना क्षेत्र में आए दिन अवैध खनन कर सफेद बालू का काला कारोबार किया जा रहा है। जिसपर पुलिस लगातार कार्रवाई भी कर रही है।

    इसी क्रम में शुक्रवार को लौकरिया थाना क्षेत्र के महदेवा स्थित हड़हवाटोला सरेह में अवैध रूप से बालू खनन किए जाने की गुप्त सूचना पुलिस को मिली।

    गुप्त सूचना के आधार पर थानाध्यक्ष रमन कुमार ने पुलिस बल के साथ त्वरित छापेमारी अभियान चलाया। छापेमारी के दौरान पुलिस ने बालू से लदी एक स्वराज ट्रैक्टर-ट्रॉली को मौके से जब्त कर लिया।

    हालांकि, पुलिस टीम को अचानक आते देख चालक और मजदूर मौके से फरार हो गए। इसी कार्रवाई में पुलिस ने एक अन्य बालू लदी ट्रॉली भी बरामद की है, जिसे अवैध खनन में इस्तेमाल किया जा रहा था।

    दोनों वाहनों को जब्त करते हुए थाना परिसर में लाया गया। इस मामले में थानाध्यक्ष रमन कुमार ने बताया कि जब्त वाहनों की सूचना खनन पदाधिकारी को औपचारिक रूप से भेज दी गई है।

    खनन विभाग द्वारा नियमानुसार आगे की कार्रवाई करते हुए संबंधित वाहन स्वामियों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि क्षेत्र में अवैध खनन और परिवहन पर रोक के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा तथा इसमें लिप्त व्यक्तियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।

    नई सरकार बनने के बाद बालू के अवैध खनन रोकने को लेकर सख्त हिदायत दी गई है। जिस क्रम बिहार पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है