महिला से दिनदहाड़े लूटा मंगलसूत्र-50 हजार, 24 घंटे में पुलिस ने बाइक सवार लुटेरों को दबोचा

संवाद सूत्र, बेतिया/लौरिया। लौरिया - चनपटिया मार्ग में गैस गोदाम के पास पैदल जा रही लखनपुर गांव के सिकंदर साह की पत्नी उर्मिला देवी से बीते आठ दिसंबर की अपराह्न में 50 हजार रुपये नगद और मंगलसूत्र छीनने वाले दोनों बाइकर्स बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

गिरफ्तार बदमाशों के पास से महिला से छीने गए रुपये में से 31500 और चार किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है। लौरिया के थानाध्यक्ष रमेश कुमार शर्मा के नेतृत्व में पुलिस ने गुरुवार की रात में दोनों बदमाशों को गोबरौला फाल के समीप से गिरफ्तार किया है।

गिरफ्तार बदमाशों की पहचान शिकारपुर के गोबर्धना गांव के सकलदेव साह के पुत्र गोल्डू कुमार और संजय प्रसाद के पुत्र कृष्णा कुमार के रूप में हुई है। लूटी गई राशि में से 31500 बरामद नरकटियागंज के एसडीपीओ जयप्रकाश सिंह ने बताया कि एसपी डा शौर्य सुमन के निर्देश पर लौरिया थानाध्यक्ष के नेतृत्व में गठित टीम ने न सिर्फ दिनदहाड़े महिला से हुई लूटकांड का पर्दाफाश किया है। बल्कि लूटी गई राशि में से 31500 भी बरामद किया गया है।

पूछताछ में गिरफ्तार बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम देकर भागने के दौरान महिला से लूटी गई मंगलसूत्र गन्ने के खेत में गिर जाने की जानकारी दी है। गिरफ्तार गोल्डू कुमार शातिर बदमाश है। इसके खिलाफ शिकारपुर थाने में हत्या की प्राथमिकी दर्ज है। शिकारपुर पुलिस से बचने के लिए अपने घर से भागकर सिरिसिया गांव में अपनी मौसी के घर रह रहा था। बाइक की नंबर से हुई लुटेरों की पहचान एसडीपीओ ने बताया कि दिनदहाड़े महिला से हुई लूट की घटना को एसपी ने गंभीरता के साथ लिया था और बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन किया गया था। चूंकि लूट के बाद भागने के दौरान बदमाश स्कूल बस से टकरा गए थे। उन्हें चोट भी लगी थी और बाइक छोड़कर भागे थे।