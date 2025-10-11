Bihar Police: बिहार में अवैध वसूली का वीडियो प्रसारित, दारोगा सहित 6 पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज

संवाद सहयोगी, बगहा। धनहा थाना क्षेत्र के धनहा पुल पर वाहन जांच के दौरान पुलिसकर्मियों द्वारा की गई अवैध वसूली का मामला सामने आने के बाद पुलिस अधीक्षक सुशांत कुमार सरोज ने कड़ी कार्रवाई की है। यह मामला तब प्रकाश में आया जब नौ सितंबर को एक वीडियो इंटरनेट पर प्रसारित हुआ। जिसमें पुलिसकर्मी एक पिकअप वाहन चालक से 'खर्चा' के नाम पर 50 रुपये की मांग करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में देखा गया कि जांच के दौरान चालक ने बताया कि गाड़ी में अंडा लदा हुआ है। इसके बावजूद एक पुलिसकर्मी द्वारा 50 रुपये मांगे जा रहे हैं। वाहन चालक द्वारा पैसे देते हुए पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना लिया गया और उसे इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया गया।

इंस्पेक्टर ने की थी मामले की जांच वीडियो प्रसारित होने के बाद एसपी ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए धनहा अंचल के पुलिस निरीक्षक से जांच करवाई। जांच में यह पुष्टि हुई कि थाने के दारोगा श्रीराम शर्मा, उत्पाद विभाग के जमादार तार्निंग प्रसाद और होमगार्ड के चार जवानों ने एक पिकअप चालक से अवैध रूप से रिश्वत ली है। इसके बाद एसपी ने तुरंत विभागीय कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए।

दारोगा और जमादार के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की गई है, जबकि चार होमगार्ड जवानों को छह महीने तक कर्तव्य से वंचित रखने की सजा दी गई है। एसपी ने यह भी बताया कि इस कार्रवाई की अनुशंसा जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी से भी की गई है।

लोकतांत्रिक प्रक्रिया में खलल की नहीं होगी बर्दाश्त चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता लागू है और ऐसे में इस तरह की अवैध गतिविधियां न केवल कानून व्यवस्था को प्रभावित करती हैं, बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भी खलल डालती हैं।