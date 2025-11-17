West Champaran में संदिग्ध हालत में दो माह की गर्भवती की मौत

संवाद सूत्र, मैनाटांड़ (पश्चिम चंपारण)। इनरवा थाना क्षेत्र के नगरदेही गांव के पास विवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत का मामला सामने आया है। मृतका की पहचान नगरदेही गांव निवासी गुड्डू शर्मा की 25 वर्षीय पत्नी अंतिम कुमारी के रूप में हुई है।

मृतका दो माह की गर्भवती थी। मृतका का मायका पूर्वी चंपारण जिले के हरैया थाना क्षेत्र स्थित हवाई अड्डा चिकनी गांव में है। घटना की जानकारी मिलते ही मायके के लोग इनरवा पहुंचे और विवाहिता की मौत पर संदेह जताते हुए पुलिस को सूचना दी।

सूचना मिलते हीं पुलिस पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मृतका की मां शारदा देवी ने बताया कि उनकी बेटी की मौत संदिग्ध लग रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि ससुराल वाले घटना की सही जानकारी नहीं दे रहे हैं।

मां ने आशंका जताई कि बेटी के साथ कुछ अनहोनी की गई है, जिसकी जांच आवश्यक है। इनरवा थानाध्यक्ष लवकांत शर्मा ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चलेगा।फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और परिजनों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं।

शौच करने गई युवती की पोखर में डूबकर मौत बैरिया थाना क्षेत्र की मलाही बलुआ पंचायत के ढरहरवा गांव निवासी सतन साह की 19 वर्षीय पुत्री सुशीला कुमारी की मौत सोमवार की अहले सुबह पोखर में डूबकर हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर स्वजन को सौंप दिया है। मृतका की मां ने बताया कि वह सोमवार को अहले सुबह घर से शौच के लिए गई थी। लेकिन दो घंटे तक घर लौट के नहीं आई।स्वजन ने खोजबीन की तो गांव के समीप पोखर में शव उपलाता मिला। ग्रामीणों के सहयोग से शव को पोखर से निकाला गया।