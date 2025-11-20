बगहा व हरिनगर चीनी मिल को लेकर अपडेट, गन्ना किसान हो जाएं अलर्ट
Bihar News: बगहा और हरिनगर चीनी मिलें 26 नवंबर से 2025-26 पेराई सत्र शुरू करेंगी। किसानों को गन्ने के चालान की सूचना उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से भेजी जाएगी। मिल प्रबंधन ने किसानों से अनुरोध किया है कि वे एसएमएस प्राप्त होने के बाद ही गन्ने की कटाई करें और निर्धारित समय सीमा के भीतर आपूर्ति करें। किसानों को खूंटी गन्ने को प्राथमिकता देने और 15 जनवरी से पहले मोरहन गन्ने की कटाई न करने की सलाह दी गई है।
संवाद सहयोगी, बगहा (पश्चिम चंपारण)। Bihar News: अनुमंडल क्षेत्र के दो चीनी मिल तिरुपति सुगर्स लिमिटेड बगहा व हरिनगर चीनी मिल के द्वारा इस बार का पेराई सत्र 2025-26 का शुभारंभ आगामी 26 नवंबर को प्रारंभ करेगा।
उक्त तिथि की सुबह पूजा अर्चना कर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच चीनी मिल में नियमित गन्ना पेराई का कार्य भी प्रारंभ हो जाएगा । इससे संबंधित तैयारी मिल प्रबंधन द्वारा की जा रही है।
तिरुपति चीनी मिल के गन्ना महाप्रबंधक बीएन त्रिपाठी व हरिनगर चीनी मिल के सहायक गन्ना महाप्रबंधक विनय कुमार मिश्र ने बताया कि चीनी मिल हमेशा किसानों के हित में कार्य करती है।
इस साल भी किसानों को गन्ने संबंधी चालान की सूचना विगत वर्ष की भांति ही किसानों को उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जाएगी । गन्ना आपूर्ति के लिए चालान का एसएमएस यहां से भेजा जाएगा।
जिस तिथि की तौल के लिए किसानों को संदेश दिया जाएगा, गन्ने की तौल उसी तिथि में ही की जाएगी। विशेष परिस्थिति में उक्त मैसेज/चालान की वैद्यता जारी तिथि से मात्र 72 घंटे तक ही होगी। जिस प्रभेद के लिए चालान का एसएमएस दिया जाएगा, उस पर उसी प्रभेद के गन्ने की खरीद संभव हो सकेगी।
गन्ना महाप्रबंधक ने क्षेत्र के किसानों से अपील की है कि चीनी मिल से मैसेज प्राप्त होने के पश्चात ही गन्ने की कटाई करें । साथ ही जिस प्रभेद का एसएमएस प्राप्त हुआ है, उसी प्रभेद के गन्ने की आपूर्ति निर्धारित समय सीमा के अंदर करें।
जिससे सुचारू रूप से व्यवस्था चल सके। अनावश्यक सड़क पर जाम की स्थिति पैदा न हो । उन्होंने यह भी कहा कि सर्व प्रथम खूंटी गन्ने की ही आपूर्ति करें किसी भी दशा में मोरहन ( पौधा) गन्ने की कटाई 15 जनवरी के पूर्व नहीं करें।
पथ क्रय केंद्रों पर गन्ने की खरीद का कार्य 25 नवंबर को प्रारंभ करने के लिए आवश्यक व्यवस्था की जा रही है । जिससे कि 26 नवंबर से नियमित रूप से गन्ने की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके।
