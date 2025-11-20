बगहा व हरिनगर चीनी मिल को लेकर अपडेट, गन्ना किसान हो जाएं अलर्ट

संवाद सहयोगी, बगहा (पश्चिम चंपारण)। Bihar News: अनुमंडल क्षेत्र के दो चीनी मिल तिरुपति सुगर्स लिमिटेड बगहा व हरिनगर चीनी मिल के द्वारा इस बार का पेराई सत्र 2025-26 का शुभारंभ आगामी 26 नवंबर को प्रारंभ करेगा।

उक्त तिथि की सुबह पूजा अर्चना कर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच चीनी मिल में नियमित गन्ना पेराई का कार्य भी प्रारंभ हो जाएगा । इससे संबंधित तैयारी मिल प्रबंधन द्वारा की जा रही है।

तिरुपति चीनी मिल के गन्ना महाप्रबंधक बीएन त्रिपाठी व हरिनगर चीनी मिल के सहायक गन्ना महाप्रबंधक विनय कुमार मिश्र ने बताया कि चीनी मिल हमेशा किसानों के हित में कार्य करती है।

इस साल भी किसानों को गन्ने संबंधी चालान की सूचना विगत वर्ष की भांति ही किसानों को उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जाएगी । गन्ना आपूर्ति के लिए चालान का एसएमएस यहां से भेजा जाएगा।

जिस तिथि की तौल के लिए किसानों को संदेश दिया जाएगा, गन्ने की तौल उसी तिथि में ही की जाएगी। विशेष परिस्थिति में उक्त मैसेज/चालान की वैद्यता जारी तिथि से मात्र 72 घंटे तक ही होगी। जिस प्रभेद के लिए चालान का एसएमएस दिया जाएगा, उस पर उसी प्रभेद के गन्ने की खरीद संभव हो सकेगी।