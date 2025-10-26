सांसद संजय जायसवाल से 10 करोड़ की रंगदारी मांगने वाले दो नशेड़ी गिरफ्तार, मोबाइल बरामद

जागरण संवाददाता, बेतिया। पश्चिम चंपारण के सांसद डॉ. संजय जायसवाल से 10 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने के मामले पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार युवक की पहचान कालीबाग थाना के उतरवारी पोखरा निवासी अशोक कुमार एवं जमादार टोला निवासी विकास कुमार के रूप में हुई है। एसडीपीओ विवेक दीप ने बताया कि गिरफ्तार दोनों युवक नशेड़ी हैं। पूछताछ में उन्होंने स्वीकार किया है कि पैसे की जरूरत के कारण उन्होंने रंगदारी मांगने की योजना बनाई थी। दोनों ने मिलकर सांसद से रंगदारी मांगने की साजिश रची और इस घटना को अंजाम दिया। बता दें कि सांसद डा. जायसवाल के शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज होने के साथ ही वरीय पुलिस अधीक्षक डॉ. शौर्य सुमन ने एसआईटी का गठन कर मामले का त्वरित उद्भेदन का निर्देश दिया था। एसडीपीओ ने बताया कि पुलिस ने मोबाइल सर्विलांस के आधार पर एक आरोपी अशोक कुमार को गिरफ्तार किया गया। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि रंगदारी मांगने के लिए जिस मोबाइल का इस्तेमाल किया गया था, उसका मालिक कोई और है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जब मोबाइल के मालिक को पकड़कर पूछताछ की गई तो उसने बताया कि तीन माह पहले उसका मोबाइल चोरी हो गया था। इसके बाद पुलिस ने मोबाइल का सीडीआर और आईएमईआई नंबर ट्रैक किया, जिससे एक नया नंबर सामने आया जो आरोपी अशोक कुमार के भाई के नाम पर था।

इसी आधार पर पुलिस ने अशोक कुमार को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि उसी ने सांसद को फोन कर 10 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी और नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी।

बाद में पुलिस ने अशोक की निशानदेही पर विकास कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया। एसडीपीओ ने बताया कि पुलिस ने आरोपी के पास से वह मोबाइल फोन बरामद कर लिया है, जिससे रंगदारी मांगी गई थी। हालांकि, आरोपी ने सिम कार्ड को तोड़कर और चबाकर सबूत मिटाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे भी बरामद कर लिया है। इस टीम का नेतृत्व सदर एसडीपीओ विवेक दीप कर रहे थे, जिसमें डीआईओ की टीम, नगर थाना प्रभारी और कालीबाग थाना प्रभारी शामिल थे।