बिहार में पुलिस जवान की सर्विस रिवाल्वर लेकर डांस करते नर्तकी का वीडियो वायरल

जागरण संवाददाता, बेतिया (पश्चिम चंपारण)। Bihar Crime: मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रामपुर बैरागी गांव में छठियार के अवसर पर आयोजित डांस प्रोग्राम में नर्तकी का सरकारी पिस्टल लेकर डांस करते वीडियो प्रसारित होने के बाद पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है।

नर्तकी को सर्विस रिवाल्वर देना बिहार पुलिस के दो जवानों को महंगा पड़ गया है। सदर एसडीपीओ विवेक दीप ने बताया कि मुफस्सिल थाना के दारोगा राजीत कुमार भारद्वाज की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्राथमिकी में बैरिया थाना क्षेत्र के बगही बकुचिया निवासी सिपाही अमित चौधरी, सिपाही अनमोल तिवारी, अमित का चचेरा भाई मिश्र चौधरी समेत दो अज्ञात को आरोपित किया गया है। अमित चौधरी गोपालगंज जिला के कुचायकोट थाना में सिपाही (सिपाही संख्या 415) के पद पर तैनात है। जबकि अनमोल तिवारी गोपालगंज जिला में ही अग्निशमन सिपाही (सिपाही संख्या 390) के पद पर कार्यरत है।

एसडीपीओ ने बताया कि 27 नवंबर को मुफस्सिल पुलिस को एक वीडियो मिला था। जिसमें दिख रहा था की पिस्टल के साथ कुछ लोग डांस कर रहे हैं। सत्यापन में पता चला कि प्रसारित वीडियो मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रामपुर बैरागी गांव की है। 26 नवंबर की रात में डांस प्रोग्राम हुआ था। मामले में मुफस्सिल थाना में आईटी व आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच हो रही है।

दोस्तों के साथ ननिहाल आया था सिपाही बताया जाता है कि रामपुर बैरागी निवासी दारोगा सहनी के पुत्र तिवारी कुमार की पुत्री का छठियार 26 नवंबर को था। जिसमें डांस प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। छठियार में शामिल होने दरोगा चौधरी का भगिना अमित चौधरी अपने दो -तीन सिपाही दोस्तों के साथ आया था।

अमित सरकारी पिस्टल नर्तकी को दिया और सभी उसके साथ नृत्य करने लगे। इसी दौरान किसी ने इसका वीडियो बना लिया। 27 नवंबर को वीडियो प्रसारित हो गया। वीडियो प्रसारित होते ही पुलिस हरकत में आई। अमित के घर से लेकर गोपालगंज तक जांच हुई। रात में ही अमित और उसके दोस्त गायब हो गए।

डांस के दौरान हुई थी मारपीट की घटना बताया जाता है कि नर्तकी के साथ एक ग्रामीण राहुल कुमार भी डांस कर रहा था। काफी रात होने के कारण वह घर लौटने लगा। अमित का चचेरा भाई मिश्र चौधरी, राहुल पर जबरन डांस करने दबाव बनाने लगा।