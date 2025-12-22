Bihar News : अमेरिका-जर्मनी से वीटीआर पहुंचे सैलानी... फिर जो देखा, उसने सबको चौंका दिया

संवाद सूत्र, वाल्मीकिनगर (पश्चिम चंपारण)। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की सुंदर वादियां आज देश सहित विदेश के पर्यटकों को भी लुभाने लगा है। जिसका लुत्फ उठाने प्रत्येक दिन देश के कोने कोने से तथा विदेशों से भी पर्यटक वाल्मीकिनगर आ रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसी क्रम में सोमवार को अमेरिका और जर्मनी से विदेशी पर्यटक वी टी आर पहुंचे। पर्यटन पर पहुंचे अमेरिकी पर्यटक स्टेपन फ्रांसिस और जर्मनी के फ्रैंक वैनर हेज तथा सेली ब्लेंडर ने जंगल सफारी का लुत्फ उठाया। विदेशी पर्यटकों ने बताया की भारत के बिहार राज्य स्थित वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की ख्याति को सुन कर हमारी इच्छा हुई कि हम यहां घूमने आए। यहां की सुंदर वादियां, प्राकृतिक छटा तथा जल, जंगल, पहाड़ के बारे में जान कर हमारी लालसा हुई कि यहां की हसीन वादियां का लुत्फ उठाएं। यही सोच कर हम लोग यहां आए है।

यहां का स्वच्छ और सुंदर वातावरण, प्राकृतिक और कृत्रिम परिवेश का अनूठा संगम हमे खूब भाया। जितना हमने इसके बारे में सुना उससे कहीं ज्यादा पाया है। जंगल सफारी के दौरान समीप से वन्य जीवों का दीदार करना, हरा भरा जंगल, मंदिर, कल-कल करती बहती गंडक नदी को देख हम सभी काफी उत्साहित तथा रोमांचित हुए। यहां की व्यवस्था भी हमें काफी पसंद आया।