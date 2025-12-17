Language
    यौन शोषण के बाद किशोरी को मेले में छोड़कर भागा प्रेमी, दो माह पूर्व हुआ था प्यार

    By Sunil TiwariEdited By: Ajit kumar
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 03:20 PM (IST)

    बेतिया में, एक किशोरी को प्यार में धोखा मिला जब उसके प्रेमी ने शादी का वादा करके उसका यौन शोषण किया और फिर उसे लौरिया मेले में छोड़ दिया। पीड़िता ने प

    सड़क निर्माण कार्य कराने के लिए आए युवक से किशोरी को हो गया था प्यार। प्रतीकात्मक फोटो

    जागरण संवाददाता, बेतिया (पश्चिम चंपारण)। Bihar News: लौरिया थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी को दो माह पहले प्यार हुआ था। प्यार के बाद शादी का झांसा देकर प्रेमी ने उसका यौन शोषण किया। जब किशोरी ने कहा कि शादी करनी है तो उसको लेकर फरार हो गया।

    तीन दिनों तक अलग- अलग जगहों पर रखने और शारीरिक संबंध बनाने के बाद बाइक से युवक से लौरिया मेला घुमाने के लिए लेकर आया और मेले में छोड़कर फरार हो गया।

    सुबह में मेले में आई किशोरी शाम तक प्रेमी के लौटने का इंतजार करती रही। वह किसी से मिलने का बहाना बनाकर गया था और फिर लौटा नहीं। उसके बाद किशोरी अपने घर चली गई।

    परिजनों को सारी बात बताई। उसके बाद पीड़िता बीती शाम परिजनों के साथ थाने पहुंची और घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस अधिकारियों से आग्रह किया कि उसके प्रेमी के साथ शादी करा दें।

    जब पुलिस अधिकारियों ने आवेदन देने की बात कही तो पीड़िता थाने से चली गई। उसने कुमारबाग थाना क्षेत्र के एक गांव के युवक पर प्रेम जाल में फंसाकर यौन शोषण करने का आरोप लगाया है।

    पीड़िता ने पुलिस से बताया है कि करीब दो माह पहले आरोपित उसके गांव में सड़क का निर्माण कार्य कराने के लिए आया था। इसी दौरान वह उसे प्रेमजाल में फंसा लिया और शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया।

    इधर तीन दिन पूर्व आरोपित किशोरी को बाइक से लेकर उसके घर से फरार हो गया। वह उसे अलग- अलग जगहों पर घुमाता रहा। इसके बाद उसे लौरिया मेला में छोड़कर फरार हो गया।

    मामले में लौरिया थानाध्यक्ष रमेश कुमार शर्मा ने बताया कि पीड़िता अपने परिजनों के साथ थाने आई जरूर थी, लेकिन अभी तक आवेदन नहीं दी है।