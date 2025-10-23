Language
    Bihar Chunav: VIP के रणकौशल प्रताप सिंह बेतिया के सबसे धनी प्रत्याशी, पत्नी और बेटियां सभी करोड़पति

    By Piyush Pandey Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 08:33 AM (IST)

    बिहार चुनाव में वीआईपी पार्टी के रणकौशल प्रताप सिंह बेतिया से सबसे धनी उम्मीदवार हैं। उनकी पत्नी और बेटियां भी करोड़पति हैं। रणकौशल की उम्मीदवारी वीआईपी की रणनीति का हिस्सा है, जिससे बेतिया में चुनावी मुकाबला दिलचस्प हो गया है।

    Hero Image

    वीआईपी के प्रत्याशी रणकौशल प्रताप सिंह। (फोटो- सोशल मीडिया)

    जागरण संवाददाता, बेतिया। लौरिया विधानसभा क्षेत्र से महागठबंधन की ओर से विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के उम्मीदवार रणकौशल प्रताप सिंह 373 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं।

    नामांकन के दौरान दिए गए हलफनामे के अनुसार, इनके पास 2.58 करोड़ की कृषि योग्य भूमि है। पटना, बेतिया, बांका में इनके पास 57 प्लाट गैर कृषि योग्य भूमि है।

    पटना, दानापुर समेत अन्य जगहों पर इनके पास 12 कामर्शियल बिल्डिंग है। विभिन्न बैंकों से 14.48 करोड़ का लोन भी है। इनके पास शेयर इन इंडियन कंपनीज, वसुधा आर्गेनिक मिल्क सेंटर, नेशनल पेंशन स्कीम, निपान लाइफ, एसबीआई पीपीएफ, एचडीएफसी एग्रो हेल्थ इंश्योरेंस, केयर हेल्थ इंश्योरेंस आदि बांड में करोड़ों का निवेश है।

    रणकौशल के पास ट्रैक्टर समेत पांच गाड़ियां हैं, जिसमें टोयोटा इनोवा हाईक्रास, टोयोटा फार्च्यूनर लेजेंडर, क्रेटा और ऑडी कार भी है। 80 लाख का सोना और आठ लाख के हीरे हैं। इनके पास रायफल और पिस्टल भी है।

    पत्नी सलोनी सिंह के पास 131 करोड़ की संपत्ति है। एक करोड़ के आसपास विभिन्न बैंकों का लोन है। इनकी पत्नी के पास 3.34 करोड़ का सोना है। 59 लाख का फर्नीचर है।

    म्यूचुअल फंड, इपीएफ, शेयर आदि में भी करोड़ों के निवेश हैं। इनकी पत्नी के पास टाटा नैनो एवं टाटा नेक्सान कार है। दोनों पुत्रियां श्रीजा सिंह और रिद्धि सिंह भी करोड़ों की मालकिन हैं।

    श्रीजा के पास 3.18 करोड़ की संपत्ति है, जबकि रिद्धि के पास 2.67 करोड़ की। इनके पास भी संपतचक पटना में करीब एक-एक करोड़ का प्लाट है। दोनों बेटियों के नाम पर सुकन्या समृद्धि योजना, पीपीएफ, म्यूचुअल फंड, सोना और बांड है।