Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bihar Chunav: ट्रैक्टर के लिए 1000 तो कार को मिलेंगे इतने रुपये, चुनाव आयोग ने जारी की लिस्ट

    By Shashi Mishra Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 03:57 PM (IST)

    बेतिया जिले में दूसरे चरण के मतदान की तैयारी जोरों पर है। प्रशासन ने नौ विधानसभा क्षेत्रों के लिए तीन हजार से अधिक वाहनों की व्यवस्था की है। नए मतदान केंद्र बनने से ज्यादा वाहनों की जरूरत है। निर्वाचन आयोग ने वाहनों के किराए की दरें तय कर दी हैं, जिसके अनुसार भुगतान किया जाएगा।

    prefferd source google
    Hero Image

    वाहनों की रेट लिस्ट जारी

    जागरण संवाददाता, बेतिया। जिले के नौ विधान सभा क्षेत्रों में द्वितीय चरण के तहत होने वाले मतदान में अब महज सात दिनों का फासला रह गया है। इसको लेकर प्रशासनिक सक्रियता चरम पर है। हर कोषांग दिन रात सक्रिय हो गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वरीय से कनीय अधिकारी तक अपने-अपने दायित्वों के निर्वहन में जुट गए हैं। चुनाव के दौरान सबसे अहम जिम्मेवारी वाला विभाग वाहन कोषांग भी दिन रात कार्य में जुट गया है। सभी विधान सभा क्षेत्रों में मतदान एवं सुरक्षाकर्मियों के उपयोग के लिए तीन हजार से अधिक वाहनों की व्यवस्था की जा रही है।

    सीएएसएफ के लिए ली गई है 100 गाड़ियां

    जिले के नौ विधान सभा सीटों पर मतदान संपन्न कराने में वाहनों की आपूर्ति आवश्यक है। जिले में बड़े पैमाने पर वाहनों का अधिग्रहण होगा। इस बार 650 नए मतदान केंद्र बनाए जाने से अधिक वाहनों की जरूरत है।

    वर्तमान में जिले में पहुंचे सीएएसएफ की टीम को लेकर 100 गाड़ियों पर किराया पर लिया गया है। इसके जरिए जिले में पहुंचने वाली अर्धसैनिक बलों को विधान सभा क्षेत्र में भेजा जा रहा है।

    वाहनों को ईंधन के साथ किराया भी आयोग के द्वारा निर्धारित

    वाहनों की उलब्धता को लेकर निर्वाचन आयोग ने गाईडलाइन और रेट चार्ट उपलब्ध करा दिया है। तीन पहिया से लेकर 50 सीट वाली गाड़़ियों तक अधिग्रहण किया जाएगा। यहां तक कि माल वाहन वाहन भी अधिग्रहित किए जाएंगे। इन वाहनों के लिए ईधन के अलावा कराए का भुगतान होगा।

    वाहन का प्रकार किराया (प्रतिदिन, रुपये में)
    12000 से 16200 किलोगाम भार वाले 2500
    16201-25000 किलोग्राम वाले 3000
    2501 किलोग्राम वाले (दस चक्का से अधिक) 3200
    कंटेनर 2700
    मध्यम मिनी ट्रक 1700
    हल्का मालवाहक 1000
    डिलीवरी वैन 1400
    बड़ी बस 3500
    40 से 49 सीटर बस 3200
    मिनी बस (23 से 39 सीटर) 2500
    14 से 22 सीटर मैक्सी, सीटी राईडर व विंगर 2000
    छोटी कार (एसी) 1000
    ट्रैक्टर, जीप व कमांडर 1000
    सुमो व बेलेरो (सामान्य) 1200
    सुमो व बेलेरो (एसी) 1500
    स्कार्पियो (एसी) 1900
    इनोवा, सफारी व अर्टिगा (एसी) 2100