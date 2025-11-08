पीएम ने आखिरी सभा में बिहारवासियों से क्या वादा लिया? मोबाइल की लाइट के साथ रिकार्ड तोड़ने के लिए किया प्रेरित

डिजिटल डेस्क, बेतिया (पश्चिमी चंपारण)। PM Modi Bihar Visit/ Bihar Assembly Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार का काम अपने अंतिम पायदान पर है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेतिया में अपनी आखिरी चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बिहार के लोगों से एक वादा किया और एक लिया भी। कांग्रेस-राजद भ्रष्टाचार वाले सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने विपक्षी महागठबंधन पर लगातार निशाना साधा। कहा, यदि कांग्रेस- राजद की सरकार आती है तो कभी विकास नहीं होगा। पूर्व के उदाहरण देकर उन्होंने बताए कि जनता के विकास के जो पैसे आते हैं उनको कांग्रेस और राजद वाले केवल अपनी जेब भरने के लिए इस्तेमाल करते हैं।

बेतिया की सभा में पीएम के कहने पर लाइट जलाए कार्यकर्ता। जागरण कहा, कांग्रेस व राजद के दोनों नामदार जमानत पर चल रहे हैं। इनके संस्कार में ही भ्रष्टाचार है। अपनी आखिरी चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पीएम ने लोगों से मोबाइल की लाइट जलवाई। इसके साथ ही यह वादा लिया कि 11 नवंबर 2025 को बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान में वे पहले चरण की तुलना में अधिक मत डालेंगे। एक नया रिकार्ड बनाएंगे। इसके साथ-साथ एनडीए के सभी प्रत्याशियों को आशीर्वाद देने की अपील की।

शपथ ग्रहण में होंगे शामिल पीएम ने लोगों से वादा किया कि 14 नवंबर को मतगणना के बाद बनने वाली एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए वे खुद आएंगे। पीएम ने कहा कि मैं गरीब घर से हूं। गरीबी मैंने देखी है। इसके लिए मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं होती।