    पीएम ने आखिरी सभा में बिहारवासियों से क्या वादा लिया? मोबाइल की लाइट के साथ रिकार्ड तोड़ने के लिए किया प्रेरित

    By Ajit kumarEdited By: Ajit kumar
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 02:04 PM (IST)

    PM Modi Bihar Visit: भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर की भूमि समस्तीपुर से अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कर्मभूमि बेतिया में इसको संपन्न किया। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने बेतिया में आयोजित चुनावी सभा में उपस्थित लोगों से यह वादा लिया कि 11 नवंबर 2025 को होने वाले दूसरे चरण के मतदान में रिकॉर्ड तोड़ मतदान करेंगे।

    Hero Image

    Bihar Assembly Election 2025: बेतिया में चुनावी सभा को संबोधित करते पीएम मोदी। जागरण

    डिजिटल डेस्क, बेतिया (पश्चिमी चंपारण)। PM Modi Bihar Visit/ Bihar Assembly Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार का काम अपने अंतिम पायदान पर है।

    इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेतिया में अपनी आखिरी चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बिहार के लोगों से एक वादा किया और एक लिया भी।

    कांग्रेस-राजद भ्रष्टाचार वाले

    सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने विपक्षी महागठबंधन पर लगातार निशाना साधा। कहा, यदि कांग्रेस- राजद की सरकार आती है तो कभी विकास नहीं होगा। पूर्व के उदाहरण देकर उन्होंने बताए कि जनता के विकास के जो पैसे आते हैं उनको कांग्रेस और राजद वाले केवल अपनी जेब भरने के लिए इस्तेमाल करते हैं।

    PM Narendra modi rally Sitamarhi 101

    बेतिया की सभा में पीएम के कहने पर लाइट जलाए कार्यकर्ता। जागरण 

    कहा, कांग्रेस व राजद के दोनों नामदार जमानत पर चल रहे हैं। इनके संस्कार में ही भ्रष्टाचार है। अपनी आखिरी चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पीएम ने लोगों से मोबाइल की लाइट जलवाई।

    इसके साथ ही यह वादा लिया कि 11 नवंबर 2025 को बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान में वे पहले चरण की तुलना में अधिक मत डालेंगे। एक नया रिकार्ड बनाएंगे। इसके साथ-साथ एनडीए के सभी प्रत्याशियों को आशीर्वाद देने की अपील की।

    शपथ ग्रहण में होंगे शामिल

    पीएम ने लोगों से वादा किया कि 14 नवंबर को मतगणना के बाद बनने वाली एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए वे खुद आएंगे। पीएम ने कहा कि मैं गरीब घर से हूं। गरीबी मैंने देखी है। इसके लिए मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं होती।

    उन्होंने वर्तमान सरकार की ओर से जीएसटी पर दिए जा रहे छूट का उल्लेख करते हुए कहा कि जीएसटी कम होने के बाद लोगों को बचत हो रही है। बाइक की बिक्री लगातार बढ़ रही है। उन्होंने फोन सेवा की कम दर का भी उल्लेख किया।