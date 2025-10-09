Language
    भारत-नेपाल सीमा पर भी चुनाव की तैयारी, SSB और नेपाल पुलिस ने की बैठक

    By Sunil Kumar Gupta Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 03:11 PM (IST)

    वाल्मीकिनगर में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर एसएसबी और नेपाल पुलिस के बीच बैठक हुई। कमांडेंट तपेश्वर संबित राउत की अध्यक्षता में सीमा सुरक्षा, सूचनाओं के आदान-प्रदान, अवैध घुसपैठ और तस्करी रोकने पर चर्चा हुई। दोनों देशों की सुरक्षा एजेंसियों ने समन्वय बनाकर कार्य करने का निर्णय लिया ताकि चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके।

    चुनाव की तैयारियों को लेकर एसएसबी और नेपाल पुलिस के बीच बैठक

    संवाद सूत्र, वाल्मीकिनगर। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बुधवार को वाल्मीकिनगर में एसएसबी 21वीं वाहिनी बगहा द्वारा एक औपचारिक बैठक आयोजित की गई।

    बैठक की अध्यक्षता कमांडेंट तपेश्वर संबित राउत ने की। इस बैठक में नेपाल एपीएफ, नेपाल पुलिस, एसएसबी और बिहार पुलिस के अधिकारियों ने हिस्सा लिया।

    नेपाल पुलिस की ओर से त्रिवेणी चौकी के इंस्पेक्टर गगन गिरी, एपीएफ नेपाल के त्रिवेणी बीओपी से एसआई डीबी ओली, वाल्मीकि आश्रम से एसआई उमेश बहादुर खत्री, और सुस्ता से एएसआई सीपेन्द्र उपस्थित रहे।

    भारत की ओर से बगहा एसडीपीओ कुमार देवेंद्र, वाल्मीकिनगर थानाध्यक्ष मुकेश चंद्र कुंवर और गंडक बराज के समवाय प्रभारी शामिल हुए।

    विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने की योजना

    बैठक में आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए सीमा पार सूचनाओं के आदान-प्रदान, सीमा क्षेत्र में शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने, अवैध घुसपैठ और तस्करी को रोकने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई।

    दोनों देशों की सुरक्षा एजेंसियों ने समन्वय बनाकर कार्य करने और संवेदनशील इलाकों पर विशेष निगरानी रखने का निर्णय लिया, ताकि चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हो सके।

     