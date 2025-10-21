Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Bihar Politics: वोटिंग से पहले प्रशांत किशोर को झटका, जन सुराज के एक और उम्मीदवार का नामांकन रद

    By Shashi Mishra Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 06:51 PM (IST)

    बेतिया जिले के सात विधानसभा क्षेत्रों में नामांकन पत्रों की जांच में कुल 17 अभ्यर्थियों के नामांकन रद्द कर दिए गए। वाल्मीकिनगर में जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार दीर्घ नारायण प्रसाद का नामांकन तकनीकी कारणों से रद हुआ। अन्य क्षेत्रों में भी कई उम्मीदवारों के नामांकन विभिन्न कारणों से रद्द किए गए, जिससे चुनावी प्रक्रिया में बदलाव आया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रशांत किशोर।

    जागरण संवाददाता, बेतिया। जिले के सात विधानसभा क्षेत्रों वाल्मीकिनगर, लौरिया, बेतिया, नौतन, चपटिया, नरकटियागंज एवं सिकटा में मंगलवार को संबंधित प्रेक्षकों की मौजूदगी में नामांकन पत्रों की जांच की गई। विधानसभा क्षेत्रों में संबंधित निवार्ची पदाधिकारी के कक्ष में सामान्य प्रेक्षकों की मौजूदगी में नामांकन पत्रों की जांच अभ्यर्थियों या उनके प्रतिनिधि की उपस्थिति में कराई गई, जिसमें वाल्मीकिनगर के जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार दीर्घ नारायण प्रसाद सहित 17 अभ्यर्थियों का नामांकन पत्र रद कर दिया गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी धर्मेन्द्र कुमार ने बताया कि वाल्मीकिनगर विधानसभा क्षेत्र में कुल आठ अभ्यर्थियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया था, जिसमें जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी दीर्घ नारायण प्रसाद का नामांकन तकनीकी कारणों से रद कर दिया गया है।

    नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र से कुल 18 अभ्यर्थियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था, जिसमें से निर्दलीय नाथु रवि, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के रविंद्र राय, आम आदमी पार्टी के राजीव वर्मा एवं अपनी जनता पार्टी के आरिफ रेजा का नामांकन रद हो गया है।

    लौरिया विधानसभा क्षेत्र में कुल आठ लोगो ने नामांकन दाखिल किया था, जिसमें से दो अभ्यर्थियों अखंड भारत इंडस्ट्री प्रोफेशनल पार्टी के धनजय चौबे एवं राष्ट्रीय जनवादी पार्टी (सोशलिस्ट) के अरमान साई का नामांकन रद कर दिया गया है।

    नौतन विधानसभा क्षेत्र में 13 अभ्यर्थियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया था, जिसमें से दो अभ्यर्थियों जागरुक जनता पार्टी के पुण्यदेव प्रसाद एवं निर्दलीय विकास कुमार प्रसाद का नामांकन पत्र रद किया गया है। जबकि चनपटिया विधानसभा क्षेत्र में कुल सात अभ्यर्थियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया था, जिसमें से एक निर्दलीय ओमप्रकाश जायसवाल का नामांकन रद किया गया है।

    बेतिया विधानसभा क्षेत्र में कुल 11 अभ्यर्थियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया था, जिसमें आज नामांकन पत्रों की जांच के दौरान जनशक्ति जनता दल के अशोक यादव, बहुजन समाज पार्टी के राकेश पटेल, मार्क्ससिस्ट लेनिनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (रेड फ्लैग) के रविंद्र कुमार रवि एवं निर्दलीय संजय कुमार मिश्र का नामांकन पत्र रद किया गया है।

    सिकटा विधानसभा क्षेत्र में कुल 13 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया था, जिसमें नामांकन पत्रों की जांच के दौरान जनशक्ति जनता दल के अभ्यर्थी शशांक पांडेय का नामाकन पत्र रद कर दिया गया है।