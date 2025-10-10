Bihar Election: आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में कांग्रेस नेता पर FIR दर्ज, जानें क्या है पूरा मामला
बिहार में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में एक कांग्रेस नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। यह मामला चुनाव आयोग के नियमों के उल्लंघन से संबंधित है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और विस्तृत जानकारी का इंतजार है। माना जा रहा है कि मामला चुनावी सभा या प्रचार के दौरान नियमों के उल्लंघन से संबंधित है।
संवाद सूत्र, मनुआपुल। चनपटिया प्रखंड क्षेत्र के पश्चिमी तुरहापट्टी गांव के विद्यालय के समीप आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 201 के भवन में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में सिरिसिया थाने में कांग्रेस नेता चनपटिया विधानसभा के पूर्व विधायक प्रत्याशी अभिषेक रंजन पर प्राथमिकी दर्ज की गई है।
चनपटिया प्रखंड प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए यह कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। सेक्टर पदाधिकारी विकास कुमार राय के शिकायत पर सहायक निर्वाची पदाधिकारी-सह प्रखंड विकास पदाधिकारी, द्वारा दिए गए आवेदन में बताया गया कि चनपटिया प्रखंड क्षेत्र के पश्चिम तुरहापट्टी के वार्ड संख्या 7 ग्राम मचहां कै राजकीय मध्य विद्यालय परिसर स्थित आंगनबाडी केंद्र संख्या 201 में कांग्रेस पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा 9 अक्टूबर 2025 को सुबह 7 बजे से 7:30 बजे तक आम सभा बैठक आयोजित की गई थी।
यह आम सभा आदर्श आचार संहिता लागू होने के बावजूद बगैर प्रशासनिक अनुमति से की गई थी। उक्त कार्यक्रम से संबंधित कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक प्रत्याशी अभिषेक रंजन द्वारा अपने फेसबुक अकाउंट पर आमसभा का पोस्ट भी साझा किया गया है। जो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है।
इस संदर्भ में सिरिसिया थानाध्यक्ष अनंत कुमार ने बताया की सहायक निर्वाची पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी के आदेशानुसार सेक्टर पदाधिकारी विकास कुमार राय के आवेदन पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक प्रत्याशी अभिषेक रंजन एवं अन्य संबंधित व्यक्तियों पर आरपी एक्ट 1951 की सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कि गई है, अनुसंधान जारी है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।