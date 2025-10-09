Bihar Chunav: 100 कोस तक थी बेतिया राज की रियासत, राजनैतिक घरानों का आज भी दबदबा कायम

शशि कुमार मिश्र, बेतिया। पश्चिम चंपारण जिला पूर्व का चंपारण बेतिया राज एवं रामनगर राज के लिए जाना जाता था। बेतिया राज की रियासत सौ कोस तक थी, लेकिन बेतिया राज की महारानी जानकी कुंअर के 1954 में निधन होने के बाद इस राज के कोई उत्तराधिकारी नहीं बचे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जबकि रामनगर के अलावा अन्य घरानों से आए राजनीतिज्ञों ने आज तक अपना दबदबा कायम रखा। उनकी तूती आज भी बोलती है। बेतिया को छोड़कर रामनगर राज में तीन दशकों तक सीट से नारायण विक्रम शाह एवं अर्जुन विक्रम शाह विधायक निर्वाचित होते रहे।

अर्जुन विक्रम शाह सूबे के खेल मंत्री की भूमिका में रहे थे। दूसरी ओर शिकारपुर, डुमरिया एवं विलासपुर घरानों में राजनीति काफी दिनों फलती-फूलती रही। शिकारपुर घराने से जहां धर्मेश प्रसाद वर्मा सांसद एवं विधायक निर्वाचित हुए, तो यहीं से दिलीप वर्मा चार बार सिकटा विधान सभा का प्रतिनिधित्व किया।

यहां से धर्मेश प्रसाद वर्मा सिकटा विधान सभा क्षेत्र से 1980 एवं 1985 के विधान सभा में जनता पार्टी की सीट पर निर्वाचित हुए। धर्मेश प्रसाद वर्मा ने बेतिया लोक सभा क्षेत्र का जनता दल से 1989 में प्रतिनिधित्व किया।

सिलसिला आज भी जारी दिलीप वर्मा 1995 में चंपारण विकास पार्टी की सीट पर 2000 में भारतीय जनता पार्टी तथा वर्ष 2010 में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सिकटा विधान सभा क्षेत्र से विजई हुए। इसी घराने के विनय वर्मा, उमेश्वर प्रसाद वर्मा भी विधायक चुने गए। यह सिलसिला आज तक जारी है।

वर्तमान में इस घराने से तालुकात रखने वाली रश्मी वर्मा नरकटियागंज की विधायक हैं। इसी तरह से डुमरिया घराने से रणविजय शाही लौरिया विधान सभा क्षेत्र से निर्वाचत हुए थे। वहीं, विलासपुर घराने से चन्द्रमोहन राय दो बार एवं विश्वमोहन शर्मा विधायक चार बार निर्वाचित होते रहे।

चन्दमोहन राय जहां सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बने, तो विश्वमोहन शर्मा सूबे के उद्योग मंत्री की भमिका निभाई। शिकारपुर घराने से जुड़े पूर्व विधायक दिलीप वर्मा के पुत्र समृद्ध वर्मा वर्तमान में सिकटा विधान सभा क्षेत्र से भाजपा से दावेदारी पेश कर रहे हैं।