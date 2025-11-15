Bihar Election Result 2025: सबसे अमीर उम्मीदवार को मिली करारी शिकस्त, भोजपुरी स्टार ने दी पटखनी

जागरण संवाददाता, नरकटियागंज। लौरिया विधानसभा में एक बार फिर सुशासन की हवा चली और एनडीए के विनय बिहारी ने चौथी बार जीत दर्ज की।

उन्होंने महागठबंधन समर्थित वीआईपी उम्मीदवार रण कौशल प्रताप सिंह उर्फ गुड्डू पटेल को 26,966 मतों के अंतर से परास्त किया।

चुनाव प्रचार के अंतिम चरण में आए बदलाव ने इस जीत की दिशा तय कर दी। योगी आदित्यनाथ की सभा के बाद क्षेत्र का माहौल एनडीए के पक्ष में स्पष्ट रूप से झुकने लगा।

स्थानीय मतदाताओं ने प्रत्याशी से अधिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व को तरजीह दी।

भोजपुरी स्टार रवि किशन, मनोज तिवारी और दिनेश लाल यादव ‘निरहुआ’ के चुनावी कार्यक्रमों ने युवा मतदाताओं को खासा आकर्षित किया। इनके जनसंपर्क और सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने विनय बिहारी के पक्ष में उत्साह पैदा किया, जो उनके लिए संजीवनी साबित हुई।