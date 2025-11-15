Bihar Election Result 2025: सबसे अमीर उम्मीदवार को मिली करारी शिकस्त, भोजपुरी स्टार ने दी पटखनी
Ran Kaushal Pratap Singh: नरकटियागंज से, लौरिया विधानसभा क्षेत्र में एनडीए के विनय बिहारी ने महागठबंधन के रण कौशल प्रताप सिंह को हराकर चौथी बार जीत दर्ज की। योगी आदित्यनाथ की रैली और भोजपुरी कलाकारों के कार्यक्रमों ने मतदाताओं को प्रभावित किया।
जागरण संवाददाता, नरकटियागंज। लौरिया विधानसभा में एक बार फिर सुशासन की हवा चली और एनडीए के विनय बिहारी ने चौथी बार जीत दर्ज की।
उन्होंने महागठबंधन समर्थित वीआईपी उम्मीदवार रण कौशल प्रताप सिंह उर्फ गुड्डू पटेल को 26,966 मतों के अंतर से परास्त किया।
चुनाव प्रचार के अंतिम चरण में आए बदलाव ने इस जीत की दिशा तय कर दी। योगी आदित्यनाथ की सभा के बाद क्षेत्र का माहौल एनडीए के पक्ष में स्पष्ट रूप से झुकने लगा।
स्थानीय मतदाताओं ने प्रत्याशी से अधिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व को तरजीह दी।
भोजपुरी स्टार रवि किशन, मनोज तिवारी और दिनेश लाल यादव ‘निरहुआ’ के चुनावी कार्यक्रमों ने युवा मतदाताओं को खासा आकर्षित किया। इनके जनसंपर्क और सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने विनय बिहारी के पक्ष में उत्साह पैदा किया, जो उनके लिए संजीवनी साबित हुई।
लौरिया विधानसभा क्षेत्र से महागठबंधन की ओर से विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के उम्मीदवार रणकौशल प्रताप सिंह बिहार चुनाव 2025 के सबसे धनी प्रत्याशी थे। वह 373 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं।
नामांकन के दौरान दिए गए हलफनामे के अनुसार, उनके पास 2.58 करोड़ की कृषि योग्य भूमि है। पटना, बेतिया, बांका में इनके पास 57 प्लाट गैर कृषि योग्य भूमि है।
पटना, दानापुर समेत अन्य जगहों पर इनके पास 12 कामर्शियल बिल्डिंग है। विभिन्न बैंकों से 14.48 करोड़ का लोन भी है। इनके पास शेयर इन इंडियन कंपनीज, वसुधा आर्गेनिक मिल्क सेंटर, नेशनल पेंशन स्कीम, निपान लाइफ, एसबीआई पीपीएफ, एचडीएफसी एग्रो हेल्थ इंश्योरेंस, केयर हेल्थ इंश्योरेंस आदि बांड में करोड़ों का निवेश है।
रणकौशल के पास ट्रैक्टर समेत पांच गाड़ियां हैं, जिसमें टोयोटा इनोवा हाईक्रास, टोयोटा फार्च्यूनर लेजेंडर, क्रेटा और ऑडी कार भी है। 80 लाख का सोना और आठ लाख के हीरे हैं। इनके पास रायफल और पिस्टल भी है।
