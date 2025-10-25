Bihar Assembly Election 2025: पहली बार वाल्मीकिनगर और रामनगर में शाम छह बजे तक होगा मतदान

जागरण संवाददाता, बेतिया (पश्चिम चंपारण)। Bihar Assembly Election 2025: इस बार के विधान सभा चुनाव में रामनगर एवं वाल्मीकिनगर विधान सभा क्षेत्रों के बूथों पर मतदान अन्य विधान सभा की तरह संध्या 6 बजे तक मतदान होगा।

जबकि इसके पूर्व चाहे लोक सभा चुनाव हो या फिर विधान सभा का, प्रत्येक में इन दो विधान सभा क्षेत्रों में चिह्नित किए गए मतदान केंद्रों पर चार बजे तक ही मतदान हुआ करता था।

पिछले लोक सभा में दोंनों विधान सभा क्षेत्रों के 54 बूथों पर चार बजे तक ही मतदान हुआ था। इस बार एक ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिलेगा।

जिन बूथों पर पहले नक्सल प्रभावित इलाका मानकर मतदान का समय घटाकर रखा जाता था, वहां अब सामान्य समयानुसार यानी सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक मतदान होगा।

यह बदलाव न केवल सुरक्षा व्यवस्था की मजबूती का संकेत है, बल्कि इस क्षेत्र में नक्सली प्रभाव के खत्म होने और लोकतंत्र के प्रति लोगों के बढ़ते विश्वास परिणाम है।

इन बूथों को “संवेदनशील और अति नक्सल प्रभावित” की श्रेणी में रखा गया था। परंतु आज समीक्षा के बाद यह पाया गया कि पिछले कई वर्षो में यहां किसी भी तरह की नक्सली गतिविधि नहीं हुई।

सुरक्षा बलों की सतत मौजूदगी, सड़क और संचार व्यवस्था के विस्तार तथा स्थानीय लोगों के सहयोग से अब ये इलाके पूरी तरह शांतिपूर्ण और सामान्य मतदान की श्रेणी में बदल गई है।

यह इलाका अब पूरी तरह सुरक्षित है। स्थानीय निवासी रामेश्वर प्रसाद, जो पहले हर चुनाव में सुरक्षा के डर से मतदान करने नहीं निकलते थे, कहते हैं अब माहौल बदल गया है। पहले गोली-बंदूक की खबरें आती थीं, अब विकास की बात होती है।