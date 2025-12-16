Language
    बिहार में बड़ा एक्शन: 4 हजार राशन कार्डधारियों का नाम सूची से होगा बाहर

    By Gaurav Verma Edited By: Ajit kumar
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 06:22 PM (IST)

    Ration card cancellation Bihar: रामनगर प्रखंड में चार हजार राशन कार्डधारी लाभुक पात्रता श्रेणी में नहीं हैं। राशन कार्ड की आधार सीडिंग का काम 99 प्रति ...और पढ़ें

    Ration e-KYC update: इन मामलों की जांच रिपोर्ट जल्द ही जिला प्रशासन को भेजी जाएगी। फाइल फोटो

    संवाद सूत्र, रामनगर (पूर्वी चंपारण)। Bihar ration card news: रामनगर प्रखंड में करीब 4000 राशन कार्डधारी लाभुकों को अपात्र की श्रेणी में चिह्नित किया गया है। यह जानकारी सोमवार को प्रखंड कार्यालय में आयोजित प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों की समीक्षा बैठक के दौरान सामने आई। बैठक में कहा गया कि इन मामलों की जांच रिपोर्ट जल्द ही जिला प्रशासन को भेजी जाएगी।

    बैठक की अध्यक्षता प्रखंड विकास पदाधिकारी अजीत कुमार ने की। इस दौरान राशन कार्ड की स्थिति की समीक्षा करते हुए बताया गया कि प्रखंड में आधार सीडिंग का कार्य लगभग 99 प्रतिशत पूरा हो चुका है, जबकि e-KYC अभी 78 प्रतिशत ही पूर्ण हो सका है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि शेष लाभुकों की e-KYC शीघ्र पूरी कर इसे शत-प्रतिशत किया जाए।

    बैठक में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से जुड़ी समस्याएं भी सामने आईं। बताया गया कि शहरी क्षेत्र में आवेदन एंट्री नहीं होने के कारण नए लाभुकों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस संबंध में विभाग को पत्राचार करने का निर्देश दिया गया।

    इसके अलावा यह भी बताया गया कि रामनगर क्षेत्र में 4200 महिलाओं का भुगतान आधार कार्ड में त्रुटि के कारण लंबित है। अधिकारियों को पंचायतवार जांच कर जल्द से जल्द भुगतान सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया।

    बैठक में सोनखर में निर्माणाधीन जीविका भवन का कार्य लंबित रहने का मुद्दा उठा। कार्यक्रम पदाधिकारी शशिकांत ठाकुर को भवन का निर्माण शीघ्र पूरा कराने का निर्देश दिया गया। वहीं सोनखर स्थित आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 220 का निर्माण कार्य पूर्ण होने के बावजूद अब तक आईसीडीएस को हैंडओवर नहीं होने पर बाल विकास परियोजना विभाग को शीघ्र हस्तांतरण सुनिश्चित करने को कहा गया।

    बैठक में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी प्रशांत कुमार झा, स्वास्थ्य विभाग से डॉ. एम काजिम, आपूर्ति पदाधिकारी मोनिका कुमारी, लोहिया स्वच्छता अभियान के प्रखंड समन्वयक आजाद हुसैन, राजस्व पदाधिकारी कुंदन कुमार, प्रखंड परियोजना प्रबंधक जीविका रत्ना प्रिया सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।