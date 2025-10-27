बेतिया के इन रास्तों में वाहनों की आवाजाही पर रोक, बाहर निकलने से पहले पढ़ लें ट्रैफिक एजवाइजरी

जागरण संवाददाता, बेतिया। छठ पर्व के अवसर पर श्रद्धालुओं की भीड़ और सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए बेतिया पुलिस ने विशेष ट्रैफिक प्लान जारी किया है। छठ के दौरान मुख्य मार्गों पर जाम और अव्यवस्था से बचने के लिए कई सड़कों को वाहनों के लिए बंद किया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर रविवार से पर्व की समाप्ति तक यह व्यवस्था प्रभावी रहेगी। ट्रैफिक इंस्पेक्टर द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि छठ घाटों की ओर जाने वाले मार्गों पर सिर्फ पैदल आवागमन की अनुमति होगी। घाटों के निकट दोपहिया और चारपहिया वाहनों का प्रवेश पूरी तरह निषिद्ध रहेगा।

वहीं, शहर के प्रमुख चौक-चौराहों पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। ताकि किसी भी स्थिति में भीड़ नियंत्रण और यातायात सुचारू रखा जा सके। पुलिस ने अपील की है कि लोग निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही वाहन खड़ा करें और प्रतिबंधित मार्गों में जाने से परहेज करें। साथ ही घाटों की ओर जाने वाले श्रद्धालुओं को सहयोगात्मक रवैया अपनाने की सलाह दी गई है ताकि पर्व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके।