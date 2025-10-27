Language
    बेतिया के इन रास्तों में वाहनों की आवाजाही पर रोक, बाहर निकलने से पहले पढ़ लें ट्रैफिक एजवाइजरी

    By Manoj Mishra Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 03:14 PM (IST)

    बेतिया शहर में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कुछ रास्तों पर वाहनों की आवाजाही को प्रतिबंधित कर दिया गया है। जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे ट्रैफिक एडवाइजरी का पालन करें और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें ताकि शहर में जाम की समस्या से बचा जा सके।

    बेतिया के इन रास्तों में वाहनों की आवाजाही पर रोक

    जागरण संवाददाता, बेतिया। छठ पर्व के अवसर पर श्रद्धालुओं की भीड़ और सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए बेतिया पुलिस ने विशेष ट्रैफिक प्लान जारी किया है। छठ के दौरान मुख्य मार्गों पर जाम और अव्यवस्था से बचने के लिए कई सड़कों को वाहनों के लिए बंद किया गया है।

    पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर रविवार से पर्व की समाप्ति तक यह व्यवस्था प्रभावी रहेगी। ट्रैफिक इंस्पेक्टर द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि छठ घाटों की ओर जाने वाले मार्गों पर सिर्फ पैदल आवागमन की अनुमति होगी। घाटों के निकट दोपहिया और चारपहिया वाहनों का प्रवेश पूरी तरह निषिद्ध रहेगा।

    वहीं, शहर के प्रमुख चौक-चौराहों पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। ताकि किसी भी स्थिति में भीड़ नियंत्रण और यातायात सुचारू रखा जा सके। पुलिस ने अपील की है कि लोग निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही वाहन खड़ा करें और प्रतिबंधित मार्गों में जाने से परहेज करें। साथ ही घाटों की ओर जाने वाले श्रद्धालुओं को सहयोगात्मक रवैया अपनाने की सलाह दी गई है ताकि पर्व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके।

    बंद रहने वाले रूट व वैकल्पिक मार्ग श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु रूट प्लान

    • आलोक भारती रोड एवं सोवाबाबू चौक की ओर से आने वाली वाहन नेपाली चौक होकर जनता सिनेमा रोड में आएगी।
    • नौरंगाबाग, रोड से सागर पोखरा होकर आने वाली सभी वाहनों के परिचालन पर रोक रहेगी, वाहन ईमली चौक से भोला एम. चौक होकर शहर में नेपाली चौक से जनता सिनेमा चौक कचहरी रोड की ओर जाएगी।
    • नेपाली चौक से सागर पोखरा की ओर आने वाली वाहनों पर रोक रहेगी।
    • जगदीशपुर से चेक पोस्ट होकर आने वाली बडी वाहनों को चेक पोस्ट से हरीवाटिका होकर बस स्टैंड की ओर डायवर्ट रहेगी।
    • बंगाली कॉलोनी एवं दूर्गाबाग मंदिरी की ओर से सागर पोखरा रोड में आने वाली वाहनों के परिचालन पर रोक रहेगी।
    • छावनी जायसवाल पेट्रोल पम्प से उत्तरवारी पोखरा की ओर जाने वाली सभी वाहनों के परिचालन पर रोक रहेगी।
    • पुरानी गुदरी एवं द्वारदेवी चौक से उत्तरवारी पोखरा की तरफ से आने वाली सभी वाहनों के परिचालन पर रोक रहेगी, उक्त वाहन तीन लालटेन चौक से मोहर्रम चौक होकर स्टेशन की ओर जाएगी।
    • गुलाब मेमोरियल कॉलेज एवं इंदिरा चौक से संत घाट की ओर आने वाली वाहनों के परिचालन पर रोक रहेगी।
    • हाट सरैया चौक, श्रीनगर एवं बैरिया से संब-घाट की ओर आने वाली वाहनों के परिचालन पर रोक रहेगी।

    पार्किंग की सुविधा

    - सागर पोखरा के श्रद्धालुओं के लिए रेड क्रॉस एवं पावर हाउस ऑफिस के पास पार्किंग की सुविधा।
    - संत घाट के श्रद्धालुओं के लिए गुलाब मेमोरियल कॉलेज के पास पार्किंग की सुविधा।
    - उत्तरवारी पोखरा के श्रद्धालुओं के लिए चिल्ड्रेन पार्क के समीप विद्यालय के पास पार्किंग की सुविधा उपलब्ध रहेगी।