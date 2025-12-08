बेतिया राज की भूमि से 3 महीनें के अंदर हटाएं अतिक्रमण, सचिव ने दिए सख्त निर्देश

वहां एनआईयूए(नेशनल इंन्स्टीच्यूट ऑफ अर्बन एफेयर्स) के सदस्यों एवं अंचल अधिकारियों के साथ बैठक की। एनआईयूए के अधिकारी बेतिया राज की जमीन पर केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों से जुड़े संस्थानों को स्थापित करने को लेकर संभावनाओं पर अध्ययन कर रहे हैं।

जागरण संवाददाता, बेतिया। राजस्व पर्षद के सचिव गिरवर दयाल सिंह बेतिया राज कार्यालय के निरीक्षण करने के बाद परिसदन पहुंचे।

वे शीघ्र ही राजस्व पर्षद को रिपोर्ट सौंपने वाले हैं। राजस्व सचिव ने इन अधिकारियों से अब तक हुई प्रगति के बारे में जानकारी ली।

दूसरी ओर अब तक बेतिया राज की अतिक्रमित भूमि पर अतिक्रमण के बाबत सभी अंचल अधिकारियों से जानकारी ली। इन भूमि से हर हाल में तीन माह में अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया।

उन्होंने कहा कि यदि निर्धारित समय सीमा के अंदर अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है, तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

राजस्व पर्षद के सचिव ने लिया बेतिया राज का जायजा

राजस्व पर्षद के सचिव गिरवर दयाल सिंह रविवार को पहले बेतिया राज कार्यालय पहुंचे। वे राज के व्यवस्थापक व कर्मियों से बात की। उनके साथ अवर सचिव शंभू नाथ झा भी मौजूद रहे। हालांकि, राजस्व पर्षद के सचिव आधे घंटे तक ही राज कचहरी में रहे। फिर वे बैठक के लिए सर्किट हाउस में निकल गए।