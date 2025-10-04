गाय को चारा खिलाने गई किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म, रिश्ते के चाचा-भाई और भतीजा हैं आरोपी

बेतिया के नौतन थाना क्षेत्र में एक गांव की किशोरी के साथ गुरुवार शाम दुष्कर्म किया गया। पीड़िता मवेशियों को चारा खिलाने बथान पर गई थी जहाँ गांव के ही तीन आरोपियों ने इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और मुख्य आरोपी की तलाश जारी है।

जागरण संवाददाता, बेतिया। नौतन थाना क्षेत्र के एक गांव में गुरुवार की शाम छह बजे बथान पर मवेशियों को चारा खिलाने गई किशोरी के साथ एक किशोर समेत तीन ने दुष्कर्म किया। तीनों आरोपित गांव के रिश्ते में पीड़िता के चाचा, भाई एवं भतीजा हैं। पुलिस ने दो आरोपितों को पकड़ लिया है। दोनों से पूछताछ की जा रही है।

मुख्य आरोपित की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। थानाध्यक्ष प्रमोद कुमार पासवान ने बताया कि एक किशोर समेत दो को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। एक अन्य आरोपित घर से फरार है। पीड़िता और तीनों आरोपित एक ही गांव के रहने वाले हैं। घटना को लेकर गांव में तनाव है।

घर से 200 मीटर की दूरी पर बथान बताया जाता है कि पीड़िता के घर से करीब 200 मीटर की दूरी पर मवेशी का बथान है। मवेशियों को चारा खिलाने के लिए पीड़िता बथान पर गई थी। पहले से तीनों आरोपित वहां थे। पीड़िता को जबरन पकड़कर बथान के पीछे ले गए और दुष्कर्म किया।