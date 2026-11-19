जागरण संवाददाता, सिकटा (पश्चिम चंपारण)। बेतिया में करोड़ों की लूट के बाद सीमावर्ती स्वर्ण बाजारों में पुलिस का अलर्ट बढ़ गया है। आशंका है कि शोरूम से लूटे गए आभूषणों को अपराधी नेपाल के सीमावर्ती इलाकों के बाजारों में खपा सकते हैं।

इसे देखते हुए पुलिस ने एक ओर नेपाल भागने के रास्तों पर निगरानी बढ़ाई है, वहीं दूसरी ओर स्वर्ण व्यवसायियों को भी सतर्क कर दिया है। अब दुकानदारों को बिना वैध कागजात के आभूषण खरीदने की मनाही होगी। इसी क्रम में सिकटा थानाध्यक्ष नीतीश कुमार मौर्य ने बुधवार को स्थानीय स्वर्ण व्यवसायियों के साथ बैठक की। इसमें संदिग्ध आभूषणों की खरीद-बिक्री पर विशेष सावधानी बरतने का निर्देश दिया गया।

पहचान पत्र और खरीद का प्रमाण जरूरी थानाध्यक्ष ने स्पष्ट कहा कि कोई भी स्वर्ण व्यवसायी बिना वैध कागजात के आभूषणों की खरीदारी नहीं करे। दुकान पर आभूषण बेचने आने वाले व्यक्ति से उसकी खरीद का प्रमाण, पहचान पत्र और अन्य जरूरी दस्तावेज अवश्य लें।

आभूषणों की बिक्री का कैश मेमो भी तैयार करें। यदि कोई व्यक्ति कागजात देने में आनाकानी करता है या उसके आभूषण संदिग्ध प्रतीत होते हैं तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दें। नेपाल भागने के रास्तों पर भी नजर थानाध्यक्ष ने बताया कि बड़ी लूट की घटनाओं को अंजाम देने के बाद अपराधी सीमावर्ती रास्तों का इस्तेमाल कर नेपाल भागने की कोशिश कर सकते हैं। साथ ही लूटे गए आभूषणों को स्थानीय बाजारों में खपाने की आशंका भी है। इसे देखते हुए सीमा क्षेत्र के बाजारों और स्वर्ण आभूषण की दुकानों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है।