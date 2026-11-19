जागरण संवाददाता, बेतिया। सेनको ज्वेलर्स लूटकांड में अभी तक लूटे गए आभूषणों के स्टॉक का मिलान नहीं हो पाया है। शोरूम के मालिक राकेश कुमार का कहना है कि घटना के बाद बहुत सारे आभूषण फर्श पर बिखरे मिले हैं। करीब 18 करोड़ के आभूषण अपराधी ले गए हैं, जिसमें हीरे और सोने के आभूषण हैं।

उधर, लूटकांड के खुलासे में जुटी पुलिस को जांच के दौरान कई महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे हैं। मामले में पुलिस ने तीन संदिग्धों को हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं, लूटकांड में इस्तेमाल की गई बाइक की भी पहचान कर ली गई है। पुलिस अब बाइक के आधार पर अपराधियों तक पहुंचने की कोशिश में जुटी है। घटनास्थल पर जांच के दौरान डॉग स्क्वायड की मदद ली गई थी। डॉग स्क्वायड की निशानदेही पर पुलिस को कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं। इन साक्ष्यों के आधार पर जांच की दिशा में आगे बढ़ते हुए एसआईटी संदिग्ध ठिकानों पर लगातार छापामारी कर रही है।