सीधे सीएम से संवाद... बेतिया की जीविका दीदी ने सुनाई आत्मनिर्भरता की कहानी
पश्चिम चंपारण जिले की सुनीता कुमारी ने मुख्यमंत्री से संवाद में महिला रोजगार योजना के लाभ बताए। उन्हें 10 हजार रुपये मिले जिससे उन्होंने किराना दुकान शुरू की और अच्छी कमाई कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने जिले की 42945 महिलाओं को 10-10 हजार रुपये ट्रांसफर किए। इस योजना से अब तक 7.20 लाख महिलाएं लाभान्वित हुई हैं, जिससे उन्हें आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिला है।
जागरण संवाददाता, बेतिया : पश्चिम चंपारण जिले के रामनगर प्रखंड अन्तर्गत ओम जीविका स्वयं सहायता समूह की जीविका दीदी सुनीता कुमारी ने शुक्रवार को समाहरणालय के सभागार से ऑनलाइन मोड में मुख्यमंत्री से संवाद किया। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10-10 हजार रुपये का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा महिलाओं के बीच वितरण किया गया।
इस अवसर पर समाहरणालय में आपदा प्रबंधन मंत्री नारायण प्रसाद, जिलाधिकारी धर्मेद्र कुमार, जीविका दीदी सुनीता कुमारी सहित अन्य समूहों की जीविका दीदियां मौजूद रही। मुख्यमंत्री से संवाद के दौरान सुनीता देवी ने कहा कि इस योजना से उन्हें 26 सितंबर को 10 हजार रुपये मिले। इसके एक सप्ताह बाद अपने घर के दरवाजे पर ही एक किराना दुकान की शुरुआत कर दी।
शुरुआत से ही उनकी दुकान से अच्छी बिक्री हो रही है और संगीता देवी प्रतिदिन 500–600 रुपये तक की बिक्री कर ले रही हैं। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा है और आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ हो रही है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना ने संगीता देवी को आत्मनिर्भर बनने का अवसर दिया है और अब वे अपने व्यवसाय को आगे और विस्तार देने के लिए उत्साहित हैं और सरकार से इस योजना से आर्थिक मदद से अपने दुकान को विस्तार करना चाहती है।
सुनीता देवी ने महिलाओं में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार जैसी योजना लाने के लिए उनका आभार व्यक्त किया। उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि इस योजना से महिलाओं में नई उम्मीद की किरण जगी है और महिलाओं में रोजगार करने की होड़ सी मची है। साथ ही जीविका जैसी योजना,बच्चों के लिए छात्रवृति योजना,पोशाक योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि बढ़ाने के लिए उनका शुक्रिया अदा किया।
जिले में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से अब तक 7.20 लाख महिलाएं लाभान्वित
बेतिया । जिले में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत अब तक 7.20 लाख महिलाएं लाभान्वित हुई हैं। शुक्रवार को आयोजित कार्यक्रम में पटना से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिले की 42945 महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपये अंतरण किया।
इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण समाहरणालय सभागार बेतिया में आयोजित किया गया, जिसमे बिहार सरकार के मंत्री नारायण प्रसाद, जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार उपविकास आयुक्त सुमित कुमार के अतिरिक्त बड़ी संख्या में जीविका दीदियां उपस्थित रहीं।
महिलाओं को अपनी पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए प्रारंभिक राशि 10 हजार दी जा रही है। बाद में उनके रोजगार के आकलन के आधार पर दो लाख तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता का प्रावधान है। पसंद के रोजगार के लिए प्रशिक्षण की भी व्यवस्था इस योजना के अंतर्गत है।
मौके पर जिलाधिकारी ने पश्चिम चंपारण जिले की महिलाओं का रोजगार करने के प्रति रुझान की प्रशंसा की। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा इस योजना के लाभार्थियों को आगे भी प्रोत्साहित किया जाएगा। जीविका के जिला परियोजना प्रबंधक आरके. निखिल ने जानकारी दी कि अब तक जिले की 7.20 लाख महिलाओं को इसका लाभ मिल चुका है और सिर्फ आज जिले की 42975 लाभार्थियों को इस योजना से आच्छादित किया गया है। उन्होंने बताया अधिकतर महिलाओं ने अपना छोटा रोजगार जैसे किराना दुकान, बकरी पालन, मुर्गी पालन, मछली पालन जैसा कारोबार शुरू कर दिया है।
