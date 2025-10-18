बेतिया के प्राइवेट अस्पताल में महिला की मौत पर बवाल, परिजनों ने दो यूट्यूबर को बनाया बंधक

जागरण संवाददाता, नरकटियागंज। नगर के नंदपुर खोड़ी ढाला समीप स्थित बिनु सर्जिकेयर अस्पताल में शनिवार को ऑपरेशन के बाद एक महिला की मौत हो जाने से परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। देखते ही देखते अस्पताल परिसर रणक्षेत्र में बदल गया। आक्रोशित लोगों ने अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की, कुर्सियां और फर्नीचर सड़क पर फेंक दिए, जिससे कुछ देर तक आवागमन बाधित रहा। उनका आक्रोश देख डॉक्टर और अस्पताल के स्टाफ भाग खड़े हुए। जानकारी के अनुसार, रामनगर थाना क्षेत्र के बेली बेलवा गांव निवासी मंटु यादव की पत्नी सोनम कुमारी (22) को प्रसव पीड़ा होने पर 13 अक्टूबर को बिनु सर्जिकेयर में भर्ती कराया गया था।

शुक्रवार को डॉक्टरों ने ऑपरेशन कर बच्चे को जन्म दिलाया। लेकिन ऑपरेशन के बाद सोनम की तबीयत बिगड़ने लगी। परिजनों ने जब उसे अन्यत्र ले जाने की बात कही, तो अस्पताल कर्मियों ने हालत को नियंत्रण में बताते हुए रोक दिया।

शनिवार की सुबह स्थिति और गंभीर हो गई, तब उसे बेतिया के अपने दूसरे निजी अस्पताल में चिकित्सकों ने भेज दिया, जहां पहुंचते ही सोनम की मौत हो गई। मौत की सूचना मिलते ही सोनम के मायके सितापुर बलुआ (शिकारपुर थाना क्षेत्र) से दर्जनों ग्रामीण अस्पताल पहुंच गए और हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान परिजनों ने वीडियो बना रहे दो यूट्यूबर मनोज कुमार और आजाद कुमार को अस्पताल स्टाफ समझकर पकड़ लिया और वाहन में जबरन बैठाकर चमुआ के एक होटल में बंधक बना लिया।