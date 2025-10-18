Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    बेतिया के प्राइवेट अस्पताल में महिला की मौत पर बवाल, परिजनों ने दो यूट्यूबर को बनाया बंधक

    By Prabhat Mishra Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 07:12 PM (IST)

    बेतिया के एक निजी अस्पताल में महिला की मौत के बाद हंगामा हो गया। परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया और वहीं वीडियो बना रहे दो यूट्यूबर को बंधक बना लिया, जिससे क्षेत्र में तनाव व्याप्त है। मामला जांच के अधीन है।

    prefferd source google
    Hero Image

    अस्पताल के पास लगी लोगों की भीड़। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, नरकटियागंज। नगर के नंदपुर खोड़ी ढाला समीप स्थित बिनु सर्जिकेयर अस्पताल में शनिवार को ऑपरेशन के बाद एक महिला की मौत हो जाने से परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा।

    देखते ही देखते अस्पताल परिसर रणक्षेत्र में बदल गया। आक्रोशित लोगों ने अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की, कुर्सियां और फर्नीचर सड़क पर फेंक दिए, जिससे कुछ देर तक आवागमन बाधित रहा।

    उनका आक्रोश देख डॉक्टर और अस्पताल के स्टाफ भाग खड़े हुए। जानकारी के अनुसार, रामनगर थाना क्षेत्र के बेली बेलवा गांव निवासी मंटु यादव की पत्नी सोनम कुमारी (22) को प्रसव पीड़ा होने पर 13 अक्टूबर को बिनु सर्जिकेयर में भर्ती कराया गया था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शुक्रवार को डॉक्टरों ने ऑपरेशन कर बच्चे को जन्म दिलाया। लेकिन ऑपरेशन के बाद सोनम की तबीयत बिगड़ने लगी। परिजनों ने जब उसे अन्यत्र ले जाने की बात कही, तो अस्पताल कर्मियों ने हालत को नियंत्रण में बताते हुए रोक दिया।

    शनिवार की सुबह स्थिति और गंभीर हो गई, तब उसे बेतिया के अपने दूसरे निजी अस्पताल में चिकित्सकों ने भेज दिया, जहां पहुंचते ही सोनम की मौत हो गई।

    मौत की सूचना मिलते ही सोनम के मायके सितापुर बलुआ (शिकारपुर थाना क्षेत्र) से दर्जनों ग्रामीण अस्पताल पहुंच गए और हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान परिजनों ने वीडियो बना रहे दो यूट्यूबर मनोज कुमार और आजाद कुमार को अस्पताल स्टाफ समझकर पकड़ लिया और वाहन में जबरन बैठाकर चमुआ के एक होटल में बंधक बना लिया।

    परिजनों ने उनके साथ बदसलूकी भी की। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष ज्वाला कुमार सिंह दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रण में लिया।

    पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बेतिया भेजा है। करीब पांच घंटे की मशक्कत के बाद बंधक बने यूट्यूबरों को सकुशल मुक्त कराया गया है।थानाध्यक्ष ने बताया कि तीन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। वहीं, मृतका के परिजनों ने निजी अस्पतालों की लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है।