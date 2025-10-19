Language
    बेतिया के जीएमसीएच में बच्चे की मौत के बाद परिजनों का हंगामा, दो हिरासत में

    By Nishant Bharti Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 02:26 PM (IST)

    बेतिया के जीएमसीएच में एक बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया। परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। अस्पताल प्रशासन ने आरोपों को निराधार बताया है। पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लिया है और मामले की जांच कर रही है। बच्चे को तेज बुखार के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

    बेतिया के जीएमसीएच में बच्चे की मौत

    जागरण संवाददाता, बेतिया। जीएमसीएच में मझौलिया के ओझा मठिया निवासी साहिल कुमार (10) की इलाज के दौरान मौत होने से आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल में जमकर बवाल काटा। घटना रविवार की सुबह 08 बजे की है। अस्पताल के सुरक्षाकर्मियों ने हंगामा करने वालों में शामिल दो लोगों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है।

    अस्पताल उपाधीक्षक डॉ. दीवाकांत मिश्रा ने बताया कि इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप गलत व निराधार है। बच्चे को गंभीर हालत में जीएमसीएच लाया गया था। अस्पताल के चिकित्सकों के काफी प्रयास के बाद भी उसकी जान नहीं बचायी जा सकी। बच्चे की मौत के बाद परिजन बवाल करने लगे। उन्हें समझा बुझाकर मामला शांत करा दिया गया है।  वहीं 

    दो दिन पूर्व तेज बुखार हुआ

    नगर थानाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने बताया कि दो लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। इस मामले में किसी ने भी कोई शिकायत दर्ज नहीं करायी है। अस्पताल सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ओझा मठिया निवासी सिंघम राम के पुत्र साहिल कुमार को दो दिन पूर्व तेज बुखार हुआ था। 

    उसे जीएमसीएच अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान रविवार की सुबह आठ बजे उसकी मौत हो गयी। मौत के बाद परिजन बवाल करने लगे कि स्लाईन चढ़ाने से साहिल की मौत हुई है। 

    परिजनों को पूछताछ के लिए थाना ले गई

    हंगामा होते देख अस्पताल के सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने मौके पर पहुंच सख्ती बरती और हंगामा करने में शामिल दो लोगों को अपने कब्जे में ले लिया। घटना की सूचना पर नगर थाना की टीम अस्पताल में पहुंची और सुरक्षा कर्मियों के द्वारा पकड़े गए दो परिजनों को पूछताछ के लिए थाना ले गई। 

    मृतक के पिता सिंघम राम ने बताया कि उनके बेटे को जीएमसीएच में दो दिन पहले बुखार लगने की शिकायत पर लाया गया था। वे दिल्ली में सिलाई का काम करते है। उन्हें सूचना मिली तो वे शनिवार की दोपहर बेतिया पहुंचे। रविवार की सुबह स्लाईन चढ़ाने पर साहिल की मौत हो गई।