बेतिया के जीएमसीएच में बच्चे की मौत के बाद परिजनों का हंगामा, दो हिरासत में

जागरण संवाददाता, बेतिया। जीएमसीएच में मझौलिया के ओझा मठिया निवासी साहिल कुमार (10) की इलाज के दौरान मौत होने से आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल में जमकर बवाल काटा। घटना रविवार की सुबह 08 बजे की है। अस्पताल के सुरक्षाकर्मियों ने हंगामा करने वालों में शामिल दो लोगों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है।

अस्पताल उपाधीक्षक डॉ. दीवाकांत मिश्रा ने बताया कि इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप गलत व निराधार है। बच्चे को गंभीर हालत में जीएमसीएच लाया गया था। अस्पताल के चिकित्सकों के काफी प्रयास के बाद भी उसकी जान नहीं बचायी जा सकी। बच्चे की मौत के बाद परिजन बवाल करने लगे। उन्हें समझा बुझाकर मामला शांत करा दिया गया है। वहीं

दो दिन पूर्व तेज बुखार हुआ नगर थानाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने बताया कि दो लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। इस मामले में किसी ने भी कोई शिकायत दर्ज नहीं करायी है। अस्पताल सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ओझा मठिया निवासी सिंघम राम के पुत्र साहिल कुमार को दो दिन पूर्व तेज बुखार हुआ था।

उसे जीएमसीएच अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान रविवार की सुबह आठ बजे उसकी मौत हो गयी। मौत के बाद परिजन बवाल करने लगे कि स्लाईन चढ़ाने से साहिल की मौत हुई है। परिजनों को पूछताछ के लिए थाना ले गई हंगामा होते देख अस्पताल के सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने मौके पर पहुंच सख्ती बरती और हंगामा करने में शामिल दो लोगों को अपने कब्जे में ले लिया। घटना की सूचना पर नगर थाना की टीम अस्पताल में पहुंची और सुरक्षा कर्मियों के द्वारा पकड़े गए दो परिजनों को पूछताछ के लिए थाना ले गई।