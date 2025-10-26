बेतिया में BJP-कांग्रेस जिलाध्यक्ष पर गिरी गाज, आचार संहिता उल्लंघन मामले में दर्ज हुआ FIR

जागरण संवाददाता, बेतिया। विधानसभा चुनाव को देखते हुए आदर्श आचार संहिता के अनुपालन को सुनिश्चित करने को लेकर जिला प्रशासन की ओर से सतत निगरानी रखी जा रही है। इसी क्रम में दो अलग-अलग मामलों में राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशी के विरुद्ध आदर्श आचार संहिता उल्लंघन से संबंधित प्राथमिकी दर्ज की गई है। पहला मामला लगुनाहा चौतरवा पंचायत का है, जहां सेक्टर पदाधिकारी (सेक्टर संख्या–145) द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान पाया गया कि वार्ड संख्या–04 में कई स्थानों जैसे रंजन मंडल, बब्लू दास एवं नलिनी पाल के घरों की दीवारों सहित अन्य जगहों पर भारतीय जनता पार्टी एवं कांग्रेस पार्टी के पोस्टर लगाए गए हैं।

स्थानीय लोगों के अनुसार, यह पोस्टर अज्ञात व्यक्तियों द्वारा रात में चिपकाए गए थे। संबंधित गृहस्वामियों ने बताया कि उन्होंने किसी भी राजनीतिक दल को अपने घर की दीवारों का उपयोग प्रचार के लिए करने की अनुमति नहीं दी थी।