वाल्मीकि टाइगर रिजर्व सटे गांवों में भालू का आतंक, 15 साल की किशोरी पर हमला; ग्रामीणों में दहशत

जागरण संवाददाता, बगहा। बगहा पुलिस जिले के गोबर्धना थाना क्षेत्र के सेवरही बरवा गांव में शुक्रवार सुबह एक किशोरी पर भालू ने हमला कर दिया। हमले में जख्मी हुई 15 वर्षीय फुलवन्ति कुमारी निवासी सेवरही के शोर मचाने पर भालू जंगल की ओर भाग गया।

स्वजन ने उसे तत्काल रामनगर पीएचसी पहुंचाए। जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे बेतिया रेफर कर दिया गया। घटना से गांव में दहशत का माहौल है। भालू के हमले में आधा दर्जन से अधिक लोग हो चुके हैं घायल भालू के हमले में इस वर्ष आधा दर्जन से अधिक ग्रामीण शिकार हो चुके हैं। 28 अगस्त 2025 से वाल्मीकि टाइगर रिजर्व (वीटीआर) हरनाटांड़ वन क्षेत्र अंतर्गत दोन क्षेत्र के जंगल से सटे गन्ने के खेत में छिपे एक भालू ने किसान पर हमला कर दिया था। जिससे गोबरहिया थाना क्षेत्र के नरकटिया दोन निवासी खुशराज महतो (40) घायल हो गए थे।

वह रोज की तरह खेत में गन्ने की खेत में पहुंचे थे और खेत में लगे घास को हटा रहे थे। इसके पहले 18 जनवरी 2025 को गोबरहिया थाना क्षेत्र के शेरवा दोन निवासी परमेश्वर महतो पर खेत में गन्ना काटते समय भालू ने हमला कर दिया। उनके हाथ में गंभीर चोट आई थी।