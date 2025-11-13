Bagaha vidhan sabha Chunav Result:प्रतिष्ठा की लड़ाई में बच पाएगी बीजेपी की सीट? आमने-सामने का है मुकाबला

डिजिटल डेस्क, बगहा (पश्चिम चंपारण)। Include in Body: Bagaha vidhan sabha Election Result 2025 / Bihar vidhan sabha chunav Result: बगहा कभी कांग्रेस की गढ़ हुआ करती थी, लेकिन भाजपा ने इसमें सेंध लगा दिया। इस बार यह सीट दोनों प्रमुख दलों की प्रतिष्ठा से जुड़ गई है। ऐसे में यह देखना रोचक होगा कि जनता ने किसमें अपना भरोसा जताया है।

इस बार भाजपा के राम सिंह और कांग्रेस के जयेश मंगलम सिंह के बीच आमने-सामने की टक्कर है। पिछली बार 30 हजार वोट के अंतर से हारने के बाद भी जयेश सिंह ने क्षेत्र में अपनी सक्रियता बनाए रखी। इसलिए इस चुनाव में अपना पक्ष मजबूत मान रहे हैं जबकि भाजपा प्रत्याशी को उनके किए गए कार्य पर भरोसा है।