Bihar News: 14 साल पुराने मर्डर केस में बहस पूरी, 27 नवंबर को आएगा फैसला

जागरण संवाददाता, बगहा। बगहा के चर्चित 14 वर्ष पुराने हत्या मामले की सुनवाई जिला जज चतुर्थ मानवेंद्र मिश्र की अदालत में सोमवार को पूरी हो गई। लंबे समय से लंबित इस मामले में अब अदालत अपना फैसला 27 नवंबर को सुनाएगी। दोनों पक्ष इस अहम निर्णय का इंतजार कर रहे हैं।

बहस के दौरान बचाव पक्ष ने अदालत को बताया कि केस की सूचक मुमताज देवी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और उनकी गवाही भरोसेमंद नहीं मानी जा सकती। बचाव पक्ष ने यह भी दावा किया कि अभियुक्त चुन्नू डोम घटना के समय दिल्ली में मजदूरी कर रहा था।

उनके अनुसार मृतक डब्लू डोम की मौत ट्रैक्टर से कुचलने के कारण हुई थी न कि गोली मारकर। बचाव पक्ष ने यह भी बताया कि मुख्य अभियुक्त होरील डोम, जिस पर हत्या का सीधा आरोप था, चार माह पहले ही रिहा हो चुका है। ऐसे में चुन्नू डोम पर किसी प्रकार का प्रत्यक्ष आरोप सिद्ध नहीं होता और उसे झूठा फंसाया गया है।

सभी प्रमुख गवाहों ने अदालत में किया समर्थन वहीं, अभियोजन पक्ष ने बहस के दौरान कहा कि मामले के अनुसंधानक एसडीपीओ अतानु दत्ता, बगहा अनुमंडलीय अस्पताल के प्रभारी उपाधीक्षक डॉ. ए.के. तिवारी तथा सूचक मुमताज देवी सहित अन्य गवाहों ने घटना का समर्थन किया है। अदालत में बयान के दौरान कांड की सूचक मुमताज देवी भावुक होकर रो पड़ीं।

उन्होंने न्यायालय से कहा, “हुजूर! जब मैं तीन माह की गर्भवती थी, तभी मेरे सामने मेरे पति को गोली मारकर हत्या कर दी गई।” अभियोजन पदाधिकारी जितेंद्र भारती ने अदालत से ट्रायल को अब शीघ्र पूरा करने का अनुरोध किया।