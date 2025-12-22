West Champaran : बगहा में ओवरब्रिज पर तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार तीन युवकों को मारी टक्कर, हालत गंभीर

संवाद सहयोगी, बगहा पश्चिम चंपारण। West Champaran Latest News : नगर के ओवर ब्रिज पर सोमवार को तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार तीन युवकों को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में तीनों गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घायलों में कैलाश नगर निवासी मुन्ना चौधरी का 17 वर्षीय पुत्र कुंदन कुमार, डोमई चौधरी का 13 वर्षीय पुत्र संदीप कुमार तथा मोहन साहनी का 18 वर्षीय पुत्र दीपक कुमार शामिल हैं। दुर्घटना के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई और ओवर ब्रिज पर कुछ देर के लिए यातायात भी प्रभावित रहा।

मौके पर मौजूद लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तत्काल अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक अरुण कुमार ने प्राथमिक उपचार किया। जांच के बाद कुंदन कुमार और संदीप कुमार की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें जीएमसीएच बेतिया रेफर कर दिया गया, जबकि दीपक कुमार की हालत स्थिर बताई जा रही है।

अनियंत्रित कार की चपेट में आ गए युवक प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तीनों युवक एक ही बाइक पर सवार होकर ओवर ब्रिज से गुजर रहे थे। इसी दौरान पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार ने बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सड़क पर दूर तक घिसटती चली गई और तीनों युवक सड़क पर गिरकर घायल हो गए। हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। पठखाली थानाध्यक्ष ने बताया कि 112 की पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी और दुर्घटनाग्रस्त बाइक को थाना लाया गया है।