Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बगहा में दूसरे चरण के नामांकन की तैयारी पूरी, प्रशासन ने की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था

    By Amit Kumar Shukla Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 04:48 PM (IST)

    बगहा में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के नामांकन की तैयारी पूरी हो चुकी है। अनुमंडल प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। नामांकन 20 अक्टूबर तक होगा, जिसके लिए अलग-अलग गेट से प्रवेश की व्यवस्था है। नामांकन पत्रों की जांच 21 अक्टूबर को की जाएगी। अनुमंडल परिसर में जानकारी के लिए हेल्प डेस्क भी बनाया गया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    दूसरे चरण के नामांकन के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था

    संवाद सहयोगी,बगहा। विधानसभा चुनाव को लेकर अनुमंडल प्रशासन ने नामांकन की तैयारियां पूरी कर ली है। द्वितीय चरण के तहत होने वाले चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया सोमवार से शुरू होगी। 20 अक्टूबर तक चलने वाले इस नामांकन प्रक्रिया में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसके लिए सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। नामांकन करने का समय सुबह 11 बजे से शाम तीन बजे तक रहेगा। इस समयावधि में प्रत्याशियों को अपना नामांकन पत्र दाखिल करना होगा।

    बगहा विधान सभा के आरओ सह अनुमंडल पदाधिकारी गौरव कुमार ने बताया कि नामांकन से संबंधित सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। आवश्यकतानुसार प्रभारी पदाधिकारी व कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। 

    एसडीएम ने बताया कि नामांकन पत्रों की जांच 21 अक्टूबर को की जाएगी, जबकि उम्मीदवारों को अपनी उम्मीदवारी वापस लेने के लिए 23 अक्टूबर तक का समय दिया गया है।

    एआरओ व अन्य कर्मियों की हुई तैनाती

    विधानसभा चुनाव को लेकर नाम निर्देशन कार्यक्रम के सफल संचालन को लेकर पदाधिकारियों व कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है । साथ ही उनके कार्य व दायित्व का निर्धारण किया गया है । 

    निर्वाचन शाखा द्वारा जारी पत्र के अनुसार सहायक निर्वाची पदाधिकारी के रूप में अवर निर्वाचन पदाधिकारी अभिनव कुमार, बगहा एक बीडीओ प्रदीप कुमार गुप्ता को अधिकृत किया गया है । 

    इनके साथ योजना कार्यालय के योजना सहायक सपनजीत कुमार, अनुमंडल कार्यालय के लिपिक नवीन कुमार, शिक्षक प्रियेश कुमार , अभय कुमार, हरेन्द्र प्रसाद, अजीत कुमार, बगहा दो आपूर्ति के कार्यपालक सहायक तन्मय मिश्र, विकास कुमार, डाटा ऑपरेटर सूरज कुमार की ड्यूटी लगाई गई है । इन कर्मियों के नामांकन प्रक्रिया के दौरान किए जाने वाले कार्य का भी आवंटन किया गया है ।

    अलग-अलग गेट से प्रवेश, कड़ी निगरानी

    बगहा विधानसभा क्षेत्र से नामांकन दाखिल करने वाले प्रत्याशियों को अनुमंडल कार्यालय के मुख्य गेट से प्रवेश मिलेगा। यहां पर नामांकन पत्र व अन्य प्रकार की जांच के बाद अभ्यर्थी, समर्थक, प्रस्तावक को ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। 

    दूसरी ओर रामनगर विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवारों के लिए अनुमंडल के उतरी मुख्य गेट से प्रवेश की व्यवस्था की गई है। वहां भी प्रतिनियुक्त अधिकारी द्वारा जांच पड़ताल के बाद उन्हें भूमि सुधार उप समाहर्ता के कार्यालय तक जाने की अनुमति दी जाएगी।

    नामांकन प्रक्रिया को देखते हुए इन मुख्य द्वारों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहेंगे। दंडाधिकारी व पुलिस पदाधिकारी के साथ सशस्त्र बल की तैनाती रहेगी।

    मुख्य द्वार पर दंडाधिकारी व सुरक्षा बल रहेंगे तैनात

    सोमवार से नामांकन की प्रक्रिया को देखते हुए दोनों गेटों पर पुलिस प्रशासन के अधिकारी एवं सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे। सुरक्षा की दृष्टि से इन गेटों से आम नागरिकों की आवाजाही पर रोक रहेगी। हालांकि आमजन अन्य रास्तों से कचहरी या सरकारी कार्यालयों तक जा सकेंगे। प्रशासन का लक्ष्य है कि नामांकन प्रक्रिया शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो। 

    इसके लिए अनुमंडल कार्यालय के उत्तरी व दक्षिणी प्रवेश द्वार, उत्तरी व दक्षिणी गेट, अनुमंडल कार्यालय परिसर, कार्यालय के बाहरी छोर, पटखौली पुलिस पुराना शिविर, रेलवे ढाला उत्तरी छोर, डुमवलिया मस्जिद के निकट, अनुमंडल कार्यालय के पूरब दिशा आदि स्थलों पर दंडाधिकारी के रूप में बगहा दो सीओ वसीम अकरम, अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी संदीप कुमार, बगहा एक अंचल के राजस्व अधिकारी विकास कुमार, बीडब्ल्यूओ, बीएओ अखिलेश कुमार सिंह, सांख्यिकी पदाधिकारी वाई विजेंद्र, बगहा दो बीसीओ अमित कुमार के साथ डेढ़ दर्जन पुलिस पदाधिकारी व सशस्त्र बल मौजूद रहेंगे। यहां इन स्थलों पर वरीय प्रभार में मुख्यालय डीएसपी दयानंद शर्मा व अवर निबंधन पदाधिकारी अंबुज कुणाल रहेंगे।

    हेल्प डेस्क पर कर्मी की तैनाती

    अनुमंडल परिसर में नामांकन संबंधी जानकारी के लिए एक हेल्प डेस्क की व्यवस्था की गई है। जहां प्रतिनियुक्त अधिकारी व कर्मी द्वारा चुनाव से संबंधित सभी जानकारी प्रत्याशी आदि को उपलब्ध कराएंगे। 

    साथ ही नामांकन पत्र में लगे अनुलग्नक की भी जांच करेंगे। इस काउंटर पर विधि सलाहकार दीपक कुमार, शिक्षक संतोष कुमार सिंह, डाटा ऑपरेटर रितेश कुमार, कार्यालय परिचारी जयनारायण राम की तैनाती की गई है।