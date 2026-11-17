संवाद सहयोगी, बगहा। नगर थाना क्षेत्र के छोटकी पट्टी-भैरोगंज मुख्य मार्ग पर खोड़ा परसा गांव के पास सोमवार को अनियंत्रित बोलेरो पेड़ से टकरा गई।

हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बोलेरो के परखच्चे उड़ गए।

एक शव गाड़ी में फंसा हुआ है। पुलिस ने घायलों को अनुमंडलीय अस्पताल भेजा है। मृतकों की पहचान नहीं हो सकी है।

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