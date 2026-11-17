संवाद सूत्र, इस्लामपुर। इस्लामपुर के सेखली गांव में सोमवार की रात तिलक समारोह के दौरान भोजपुरी अभिनेता सह गायक खेसारी लाल यादव के कार्यक्रम में भीड़ बेकाबू हो गई। उनके आने की खबर मिलते ही आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में लोग कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए।

देखते ही देखते भीड़ इतनी बढ़ गई कि आयोजकों के इंतजाम कम पड़ गए। बैठने और सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने से लोगों को परेशानी होने लगी। अपने चहेते कलाकार को करीब से देखने की होड़ में धक्का-मुक्की शुरू हो गई और भगदड़ जैसे हालात बन गए।

अव्यवस्था से नाराज दर्शकों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित लोगों ने कार्यक्रम स्थल पर रखी दर्जनों कुर्सियां तोड़ दीं। हालात बिगड़ते देख आयोजकों को कुछ देर के लिए कार्यक्रम रोकना पड़ा। भीड़ को नियंत्रित करने और स्थिति सामान्य करने में पुलिस व सुरक्षाकर्मियों को मशक्कत करनी पड़ी।