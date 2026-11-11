डिजिटल डेस्क, पटना। मोकामा विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी को लेकर चर्चाएं तेज हैं। शादी में आने वाले मेहमानों को लेकर भी लोगों में उत्‍सुकता है।

दामाद को ढाई करोड़ रुपये की डिफेंडर गिफ्ट करने और बिहटा में बहू के स्वागत के लिए नया घर बनवाने की खबरों के बीच अब भोजपुरी अभिनेता और गायक खेसारी लाल यादव को दिया गया निमंत्रण चर्चा में है।

मनोज तिवारी, पवन स‍िंह, मैथ‍िली ठाकुर समेत कई कलाकारों को पहले ही न्‍योता दिए जाने की बात है। अब अनंत सिंह का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह वीडियो कॉल पर खेसारी लाल यादव को आमंत्र‍ित कर रहे हैं।