डिजिटल डेस्क, पटना। मोकामा के विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी सिंह की शादी इन दिनों चर्चा में है। 25 नवंबर को होने वाली इस शादी को यादगार बनाने के लिए पटना के नदवां गांव में भव्य तैयारियां चल रही हैं।

इस शाही शादी के बीच लोगों की दिलचस्पी शिवांगी की पढ़ाई और उनके होने वाले जीवनसाथी को लेकर भी है। शिवांगी क्या करती हैं? उनकी शैक्षणिक योग्यता क्या है? होने वाले दामाद ऋषिकेश कुमार की पृष्ठभूमि क्या है? सोशल मीडिया पर इन सवालों को लेकर चर्चा हो रही है। शिवांगी ने खुद बताया- मास्टर्स की पढ़ाई की, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर अपनी शिक्षा और निजी जिंदगी को लेकर उठ रहे सवालों पर शिवांगी सिंह ने खुद जवाब दिया है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पत्रकार को जवाब देते हुए बताया कि उन्होंने मास्टर्स की पढ़ाई की है और वह आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हैं।

उन्होंने अपने पोस्ट में यह भी स्पष्ट किया कि उन्हें अपनी शिक्षा या निजी फैसलों को लेकर किसी के सामने सफाई देने की जरूरत नहीं है। शिवांगी का यह जवाब सोशल मीडिया पर चर्चा में है। उन्होंने अपनी शैक्षणिक योग्यता और आत्मनिर्भरता का उल्लेख करते हुए निजी जीवन के फैसलों को व्यक्तिगत विषय बताया है। कौन हैं होने वाले दामाद ऋषिकेश कुमार? शिवांगी सिंह के होने वाले पति ऋषिकेश कुमार पटना जिले के बिहटा के रहने वाले हैं। फिलहाल उनका परिवार पटना के रामकृष्णानगर इलाके में रहता है। बताया जाता है क‍ि ऋषिकेश के पिता सीआरपीएफ में कमांडेंट हैं।