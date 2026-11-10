शादी के बाद अमेरिका शिफ्ट होंगी अनंत सिंह की बेटी शिवांगी, स्वागत के लिए बिहटा में बना 2 कट्ठे का मकान

डिजिटल डेस्क, पटना। मोकामा के विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी सिंह की शादी को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। 25 नवंबर को होने वाले इस आयोजन की भव्यता, मेहमानों की सूची और उपहारों पर लगातार चर्चा हो रही है।

इस बीच शिवांगी के होने वाले ससुर रणविजय कुमार ने शादी की तैयारियों और परिवार की योजनाओं से जुड़ी कुछ अहम बातें साझा की हैं। नए घर में होगा श‍िवांगी का स्‍वागत शिवांगी की शादी बिहटा के कृष्णानगर निवासी सीआरपीएफ कमांडेंट रणविजय कुमार के बेटे ऋषिकेश कुमार उर्फ अंकित से होगी। रणविजय कुमार ने बताया कि शादी के बाद शिवांगी जब अपने ससुराल पहुंचेंगी तो उनके स्वागत की विशेष तैयारी की गई है। इसके लिए करीब दो कट्ठे जमीन पर नया मकान बनवाया गया है। इसी घर में बहू का गृह प्रवेश होगा।