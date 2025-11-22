बगहा में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, रेलवे ढाला चौक से मीना बाजार तक सड़क किनारे की दुकानें और अवैध निर्माण ध्वस्त

संवाद सहयोगी, बगहा। नगर में शनिवार को बड़े स्तर पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। यह अभियान एसडीएम गौरव कुमार के नेतृत्व में नगर परिषद की टीम, पुलिस बल और जेसीबी मशीनों की सहायता से सुबह से शुरू होकर कई घंटों तक चलता रहा।

अभियान के दौरान बगहा रेलवे ढाला चौक, मीना बाजार, रेलवे स्टेशन चौक सहित भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में सड़क किनारे लगे ठेले, खोमचे और अस्थायी दुकानों को हटाया गया। कई स्थानों पर सड़क पर किए गए कच्चे और पक्के निर्माण को जेसीबी से तोड़कर रास्ता पूरी तरह साफ कराया गया। कार्रवाई के दौरान एसडीएम ने किसी भी प्रकार की मनुहार नहीं सुनी और अतिक्रमण पर सख्त रुख अपनाया। गन्ना पेराई सीजन शुरू होने से पहले मुख्य मार्ग को किया जा रहा सुगम बताया गया कि आगामी 26 नवंबर से तिरुपति सुगर मिल लिमिटेड की पेराई शुरू होने वाली है। मिल सीजन के दौरान बड़ी संख्या में किसान गन्ना लेकर मिल की ओर आते-जाते हैं, जिससे मुख्य मार्गों पर वाहनों का दबाव काफी बढ़ जाता है।

कई बार जाम की गंभीर स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस संभावना को देखते हुए प्रशासन ने समय रहते सड़क किनारे के सभी अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई तेज कर दी है, ताकि मिल सीजन में यातायात दबाव बढ़ने पर लोगों को परेशानी न हो।

अतिक्रमण को लेकर दैनिक जागरण की मुहिम बताते चलें कि दैनिक जागरण लगातार नगर में फैल रहे अतिक्रमण को लेकर समाचार प्रकाशित करता रहा है, जिसके बाद प्रशासन ने यह कड़ा कदम उठाया है। एसडीएम गौरव कुमार ने बताया कि मिल के संचालित होते ही सड़कों पर वाहनों की संख्या में भारी वृद्धि होती है। ऐसे में यदि सड़कें अतिक्रमण से मुक्त नहीं रहेंगी तो आवागमन बाधित होगा। इसी कारण प्रशासन का लक्ष्य है कि मुख्य मार्ग पूरी तरह साफ और अवरोध रहित रहें। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सार्वजनिक सड़कों पर अवैध रूप से दुकान लगाने या निर्माण करने वालों पर आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।