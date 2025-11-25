West Champaran : बगहा में डायल 112 गाड़ी से चार वर्षीय बच्चा घायल, लोगों ने किया सड़क जाम

पश्चिम चंपारण (बगहा)। बगहा में चीनी मिल मस्जिद के समीप मंगलवार दोपहर बाद तीन बजे एक हादसा उस समय हो गया जब 112 पुलिस की गाड़ी की चपेट में आने से वार्ड 11 निवासी मुकेश बसफोर का चार वर्षीय पुत्र बम-बम गंभीर रूप से जख्मी हो गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

स्थानीय लोगों के अनुसार, बच्चे को जख्मी हालत में छोड़कर 112 की पुलिस गाड़ी मौके से फरार हो गई, जिससे लोगों में भारी आक्रोश फैल गया। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने बगहा–सेमरा मुख्य पथ को चीनी मिल के पास करीब आधे घंटे तक जाम कर दिया। जाम के कारण आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया और स्थिति तनावपूर्ण बनी रही।

स्थानीय लोग पुलिस की लापरवाही के खिलाफ नारेबाजी कर कार्रवाई की मांग करते रहे। सूचना मिलते ही पटखौली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझा-बुझाकर सड़क को जाममुक्त कराया। पटखौली थानाध्यक्ष हृदयानंद सिंह ने बताया कि 112 की पुलिस को पहले बरवल गोइती के पास एक सड़क दुर्घटना की सूचना मिली थी और वे मौके पर जा रहे थे।