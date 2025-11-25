West Champaran : बगहा में डायल 112 गाड़ी से चार वर्षीय बच्चा घायल, लोगों ने किया सड़क जाम

Language
    By Vinod Rao Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 05:53 PM (IST)

    पश्चिम चंपारण के बगहा में डायल 112 की गाड़ी से टक्कर लगने से एक चार साल का बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को शांत किया और जाम खुलवाया। घायल बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    घटना स्थल पर जुटी स्थानीय लोगों की भीड़। जागरण

    पश्चिम चंपारण (बगहा)। बगहा में चीनी मिल मस्जिद के समीप मंगलवार दोपहर बाद तीन बजे एक हादसा उस समय हो गया जब 112 पुलिस की गाड़ी की चपेट में आने से वार्ड 11 निवासी मुकेश बसफोर का चार वर्षीय पुत्र बम-बम गंभीर रूप से जख्मी हो गया।

    स्थानीय लोगों के अनुसार, बच्चे को जख्मी हालत में छोड़कर 112 की पुलिस गाड़ी मौके से फरार हो गई, जिससे लोगों में भारी आक्रोश फैल गया। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने बगहा–सेमरा मुख्य पथ को चीनी मिल के पास करीब आधे घंटे तक जाम कर दिया। जाम के कारण आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया और स्थिति तनावपूर्ण बनी रही।

    स्थानीय लोग पुलिस की लापरवाही के खिलाफ नारेबाजी कर कार्रवाई की मांग करते रहे। सूचना मिलते ही पटखौली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझा-बुझाकर सड़क को जाममुक्त कराया। पटखौली थानाध्यक्ष हृदयानंद सिंह ने बताया कि 112 की पुलिस को पहले बरवल गोइती के पास एक सड़क दुर्घटना की सूचना मिली थी और वे मौके पर जा रहे थे।

    इसी दौरान अनियंत्रित होकर गाड़ी से यह दुर्घटना हो गई। उन्होंने बताया कि घायल बच्चे को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है और उसकी हालत अब सामान्य बताई जा रही है। साथ ही स्वजन को भी समझा-बुझाकर शांत कराया गया है। पुलिस ने आश्वासन दिया कि पूरे प्रकरण की जांच की जाएगी और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।