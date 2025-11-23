मदद करने के बहाने सरस्वती विद्या मंदिर के शिक्षक का एटीएम कार्ड बदल पौने दो लाख की निकासी

जागरण संवाददाता, बेतिया (पश्चिम चंपारण)। नगर के उर्वशी सिनेमा के समीप स्थित सेंट्रल बैंक के एटीएम सेंटर पर एटीएम कार्ड एक्टिवेट करने और पिन बनाने आए शिक्षक को झांसा देकर एक उचक्के ने कार्ड बदल लिया। एटीएम कार्ड बदल पौने दो लाख रुपये से ज्यादा की खरीदारी और निकासी कर ली गई है। घटना रविवार की सुबह करीब साढ़े दस बजे की है। मामले में शिक्षक ने नगर थाने में आवेदन दिया है। जानकारी के अनुसार बैरिया थाना क्षेत्र के सरेया ओझवलिया निवासी इंदुभूषण झा अपनी मां इंदू देवी के नाम से निर्गत एटीएम कार्ड को एक्टिवेट करने के लिए उर्वशी सिनेमा के समीप स्थित सेंट्रल बैंक के एटीएम सेंटर पर आए थे। दो दिन पहले ही डाक से एटीएम कार्ड मिला था।

इंदुभूषण झा सरस्वती विद्या मंदिर में शिक्षक है। जैसे ही वे एटीएम के भीतर गए, सेंटर के पास पहले से मौजूद 20-22 साल का एक युवक उनके पास आया कार्ड एक्टिवेट करने में सहायता करने की कोशिश करने लगा। इंदुभूषण झा उसे मना कर अपना काम करने लगे। युवक हड़बड़ी दिखाते हुए बोला कि मुझे जल्दीबाजी है, आप अपना काम जल्दी कीजिए। विलंब होते देख मदद करने के बहाने धोखा देकर इंद्र भूषण झा से एटीएम कार्ड बदल लिया।

कुछ देर के बाद पता चला कि उक्त एटीएम कार्ड से रक्सौल के एक आभूषण दुकान और जूते चप्पल के शोरूम में खरीदारी की गई है। साथ ही बानुछापर व अन्य जगहों पर कई बार में रुपये की भी निकासी कर ली गई है।