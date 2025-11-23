Language
    मदद करने के बहाने सरस्वती विद्या मंदिर के शिक्षक का एटीएम कार्ड बदल पौने दो लाख की निकासी

    By Manoj Mishra Edited By: Ajit kumar
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 06:20 PM (IST)

    बेतिया में एक शिक्षक का एटीएम कार्ड बदलकर पौने दो लाख की निकासी की गई। शिक्षक इंदुभूषण झा एटीएम एक्टिवेट करने गए थे, जहाँ एक युवक ने मदद के बहाने कार्ड बदल दिया। रक्सौल में खरीदारी और अन्य जगहों से पैसे निकाले गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। एटीएम कार्ड बदलने वाले अपराधियों की सक्रियता बढ़ गई है, इसलिए सतर्क रहें।

    जल्दी काम करने का बहाना करके की ठगी। प्रतीकात्मक चित्र

    जागरण संवाददाता, बेतिया (पश्चिम चंपारण)। नगर के उर्वशी सिनेमा के समीप स्थित सेंट्रल बैंक के एटीएम सेंटर पर एटीएम कार्ड एक्टिवेट करने और पिन बनाने आए शिक्षक को झांसा देकर एक उचक्के ने कार्ड बदल लिया।

    एटीएम कार्ड बदल पौने दो लाख रुपये से ज्यादा की खरीदारी और निकासी कर ली गई है। घटना रविवार की सुबह करीब साढ़े दस बजे की है। मामले में शिक्षक ने नगर थाने में आवेदन दिया है।

    जानकारी के अनुसार बैरिया थाना क्षेत्र के सरेया ओझवलिया निवासी इंदुभूषण झा अपनी मां इंदू देवी के नाम से निर्गत एटीएम कार्ड को एक्टिवेट करने के लिए उर्वशी सिनेमा के समीप स्थित सेंट्रल बैंक के एटीएम सेंटर पर आए थे। दो दिन पहले ही डाक से एटीएम कार्ड मिला था।

    इंदुभूषण झा सरस्वती विद्या मंदिर में शिक्षक है। जैसे ही वे एटीएम के भीतर गए, सेंटर के पास पहले से मौजूद 20-22 साल का एक युवक उनके पास आया कार्ड एक्टिवेट करने में सहायता करने की कोशिश करने लगा।

    इंदुभूषण झा उसे मना कर अपना काम करने लगे। युवक हड़बड़ी दिखाते हुए बोला कि मुझे जल्दीबाजी है, आप अपना काम जल्दी कीजिए। विलंब होते देख मदद करने के बहाने धोखा देकर इंद्र भूषण झा से एटीएम कार्ड बदल लिया।

    कुछ देर के बाद पता चला कि उक्त एटीएम कार्ड से रक्सौल के एक आभूषण दुकान और जूते चप्पल के शोरूम में खरीदारी की गई है। साथ ही बानुछापर व अन्य जगहों पर कई बार में रुपये की भी निकासी कर ली गई है।

    इसकी जानकारी होने पर वे नगर थाना पहुंचे और मामले को पुलिस से अवगत कराया। इस बाबत नगर थानाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने बताया कि घटना की जानकारी मिली है। मामले में कार्रवाई की जा रही है।

    बता दे कि इन दिनों एटीएम कार्ड बदलने वाले अपराधियों की सक्रियता बढ़ गई है। वे एटीएम सेंटर के आसपास मंडराते रहते हैं। एटीएम सेंटर पर रुपये की निकासी करने आए भोले भाले लोगों को झांसा देकर कार्ड बदल उनकी गाढ़ी कमाई गायब कर रहे हैं।